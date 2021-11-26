ПЕРЕСТРОЙКА

Политика реформ в СССР в 1985-1991 гг., проводившаяся М. Горбачевым , завершающий период истории СССР.

Неудовлетворенность населения СССР своим положением и нарастание социально-экономических и внешнеполитических трудностей стали главными причинами «Перестройки». Революционные преобразования вызрели в обществе. Но партийные лидеры сумели своевременно возглавить движение к переменам, провозгласив «Перестройку».

На апрельском пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г. Горбачев изложил планы политики «ускорения», реформ, продолжавших политику Ю. Андропова. Эта политика осуществлялась авторитарно. Основы более глубоких преобразований были изложены в феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС . Они предполагали введение “хозрасчета”, самоуправления, “гласности”, “демократизации”, внешнеполитический курс, известный как “новое мышление”. Было прекращено уголовное преследование инакомыслящих. Первоначально Горбачев выступал за «перестройку экономики», но затем стал употреблять термин «перестройка» как синоним всесторонних, в том числе политических реформ.

Экономические реформы задерживались и из-за трагических обстоятельств Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 г . 27 января 1987 г. Горбачев выступил на пленуме ЦК с речью, где провозгласил начало более решительных преобразований. Генсек подверг резкой критике ведомственную бюрократию. Власть ведомств над предприятиями значительно ограничивалась. Основными реформами начального этапа Перестройки стали закон о государственном предприятии 1987 г., создание кооперативов. Первоначально рыночные реформы оживили экономическую жизнь. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 гг. упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 г. вырос до 13,5% (при оценке этих данных нужно учитывать приписки). На прилавках появились более дорогие, но и более качественные товары. Однако в конце 1988 г. резко обострился дефицит товаров. Затраты в расчете на рубль товарной продукции в 1988-1989 г. впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать. Разные формы собственности, появлявшиеся в СССР, не были четко разделены, что позволило руководителям предприятий и кооперативов начать перевод ресурсов государственных предприятий под контроль формирующейся буржуазии. Государственные предприятия были финансово обескровлены. Нарастал экономический кризис. Попытка провести реформы только сверху, без опоры на население, привела к злоупотреблениям со стороны правящей бюрократии.

Дискуссии в партийном руководстве вскоре привели к выделению нескольких позиций. Сторонники сохранения андроповского курса авторитарных реформ, противники демократизации и дальнейшего расширения рынка группировались вокруг члена Политбюро Е. Лигачева . Против Лигачева выступали сторонник углубления реформ член Политбюро А. Яковлев и остро критиковавший номенклатурные привилегии руководитель московской парторганизации Б. Ельцин. На октябрьском пленуме ЦК КПСС 1987 г. Ельцин обрушился с критикой на Лигачева, а затем и на Горбачева. Ельцин был официально раскритикован, понижен в должности, но в глазах населения стал одним из лидеров оппозиции.

После временного поражения сторонников более радикальной Перестройки усилились позиции консерваторов. 13.03.1988 г. в газете “Советская Россия” была опубликована статья преподавательницы Н. Андреевой “Не могу поступиться принципами”, в которой осуждались рыночные реформы, демократизация, критика сталинизма, развернувшаяся в результате гласности. Статью Андреевой перепечатали другие газеты, и она была воспринята консервативной бюрократией как руководство к действию. Однако во время дискуссии в Политбюро позиция Андреевой была осуждена. “Правда” 05.04.1988 г. опубликовала написанную А. Яковлевым статью, которая осудила письмо Андреевой как манифест антиперестроечных сил. Демократизация должна была быть продолжена.

Горбачев пришел к выводу о необходимости политических реформ, которые были провозглашены в 28 июня - 1 июля 1988 г. на XIX конференции КПСС. 1 декабря 1988 г. была проведена конституционная реформа, которая ввела новый орган власти — съезд народных депутатов. К этому времени КПСС действовала под давлением неформалов, а затем – оппозиционных партий (см. многопартийность в СССР). Развернулись национальные движения периода Перестройки, обострились межнациональные отношения. На съездах народных депутатов развернулась борьба между консерваторами, сторонниками Горбачева и Межрегиональной депутатской группой, объединявшей сторонников углубления реформ. Кризис реформ привел к подъему массовых гражданских движений в 1988-1991 гг. С 1988 г. оппозиционные организации организовывали массовые манифестации в поддержку демократии и углубления реформ. 10 июля 1989 г. началось массовое шахтерское движение в СССР. Миллионы людей обратились к социальному творчеству, стали создавать новые для СССР формы общественной жизни — партии, комитеты самоуправления, независимые издания, коммерческие организации и т.д.

В этих событиях были признаки не только реформ, но уже и революции, направленной против монополии на власть КПСС и господства бюрократии. Особенностью этой революции был ее преимущественно ненасильственный характер. Движущей силой гражданских движений была не буржуазия (которая в это время еще не сложилась), и не рабочий класс, и не бюрократия, а средние слои, прежде всего интеллигенция. Таким образом, Перестройка представляла собой реформы, которые привели к демократической революции, продолжавшейся и некоторое время после неудачи реформ Перестройки.

В 1988-1989 гг. Горбачев и его сторонники фактически потеряли лидерство в Перестройке. Его влияние ослабевало как в партии, где усилились сторонники скорейшего прекращения реформ, так и в обществе, где демократическая оппозиция выдвигала требования как можно более радикальных и глубоких преобразований. Чтобы обезопасить свою власть от внезапной атаки со стороны консерваторов в партии или демократов в парламенте, Горбачев добился новых изменений в конституции. 14 марта 1990 г. III съезд народных депутатов СССР провозгласил его президентом СССР. Это привело к новому падению авторитета партии, потому что Горбачев был теперь лидером государства не как глава партии, а как президент. Была переформулирована ст. 6 конституции 1977 г. , монополия КПСС на власть была официально отменена.

На выборах съезда народных депутатов РСФСР в феврале 1990 г. большинство оппозиционных организаций объединилось в блок (позднее — движение) “Демократическая Россия”. Он получил около трети голосов, и при поддержке независимых депутатов Ельцин был 29 мая 1990 г. избран председателем Верховного совета РСФСР. Под давлением “Демократической России” I съезд народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. принял решение о суверенитете России, то есть о верховенстве ее законов над законами СССР. Таким образом в СССР образовалось два центра власти. Во многих советах, в том числе в Московском и Ленинградском, большинство мест получили демократы. Во время XXVIII съезда КПСС, который проходил 2-13 июля 1990 г., председатель Верховного совета РСФСР Б. Ельцин, председатели советов Москвы Г. Попов и Ленинграда А. Собчак вышли из КПСС. С монополией КПСС на власть было покончено.

В 1990-1991 гг. национальное движение в республиках получило поддержку части коммунистической номенклатуры, стремившейся к самостоятельности от союзного центра и руководства КПСС во главе с Горбачевым. Республики проводили политику «суверенитета», установления регионального контроля за экономикой и ресурсами. Это привело к тому, что экономические связи в СССР стали распадаться.

Без поддержки СССР усилился кризис коммунистических режимов в Восточной и Центральной Европе. К тому же политическая стратегия Горбачева исключала применение насилия в международных отношениях. В феврале 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. В то же время пример «Перестройки» активизировал реформистов в Восточной Европе. Все это ускорило Восточноевропейские революции 1989-1990 гг. Политика «нового мышления» Горбачева привела к завершению «холодной войны».

К середине 1990 г. в СССР возникло легальное и объединенное множеством взаимных контактов гражданское общество, состоящее из независимых от государства экономических, общественных, профсоюзных и информационных организаций. Сформировались ростки независимой прессы, система управления стала более демократической. На время была восстановлена власть Советов на местах. В результате выборов 1990 г. образовалась независимая от КПСС представительная власть, после чего сама КПСС превратилась в одну из двух крупнейших партий (в России второй стало движение "Демократическая Россия", в республиках – национальные движения).

Осенью 1990 г. руководители России и СССР попытались договориться на основе программы "500 дней", но неудачно. В феврале 1991 г. конфронтация между российским и союзным руководством возобновилась. В стране развернулась кампания гражданского неповиновения, сопровождавшаяся манифестациями и забастовками. Только 29 апреля 1991 г. Горбачеву и Ельцину удалось договориться о компромиссе. Начались Ново-огаревские переговоры о заключении союзного договора. 17.03.1991 г. за сохранение обновленного СССР на референдуме высказалось большинство жителей страны. В России был введен пост президента, которым 12 июня был избран Б. Ельцин.

Управление хозяйством перешло к руководителям предприятий, технократам, которые постепенно превращались в капиталистов. Экономическая перестройка вызвала болезненные экономические последствия (прежде всего рост дефицита продукции), что способствовало радикализации общественных настроений, росту популярности идей вестернизации и перехода к капитализму. Часть номенклатуры, которая осознала возможность использовать западнические и антикоммунистические лозунги в целях передела собственности и восстановления своего контроля над обществом на новой основе, переходит в оппозицию к КПСС. Другая часть номенклатуры пыталась сопротивляться углублению реформ и преобразованию СССР на основе союзного договора. Но она потерпела поражение в результате попытки установления власти ГКЧП СССР 19-21 августа 1991 г.

В условиях подъема национальных движений и обострения борьбы за власть в социально-политической элите произошел распад СССР и срыв реформ Перестройки. Несмотря на общую неудачу реформ Перестройки, они заложили основы гражданского общества, демократии и рыночной экономики в России.

Исторические источники:

Афанасьев Ю. Я должен это сказать. Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991;

Воротников В.И. «А было это так…» М., 1995;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Горбачев – Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992;

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Мэтлок Д. Смерть империи. Взгляд американского посла на распад Советского Союза. М., 2003;

Распад СССР. М., 2006;

Сахаров А.Д. Воспоминания. Т.2. М., 1996;

Собчак А. Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991;

Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М.С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М.,1995.

Автор статьи: Шубин А.В.