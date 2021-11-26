МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА (МДГ)

Объединение народных депутатов СССР, придерживавшееся умеренно-демократических позиций.

Возникла 7 июня 1989 г. на I съезде народный депутатов СССР. Большинство членов МДГ составили известные журналисты, ученые и писатели, в том числе члены КПСС , которые пока опасались выходить из партии. В это время многие из них уже стремились к созданию в СССР многопартийной системы и капиталистической экономики, но на словах поддерживали идеи демократизации социализма. Это было необходимо для сохранения как принадлежности к КПСС, так и поддержки избирателей. За социальную справедливость активно боролся Б. Ельцин , который обличал номенклатурные привилегии и произвол партийного аппарата. Он стал одним из лидеров МДГ. Лидером более радикальных либералов, также представленных в группе, стал академик А. Сахаров. МДГ выступала за углубление рыночных реформ, отмену 6 статьи конституции о руководящей роли КПСС, заключение союзного договора в СССР. В МДГ вошла также часть депутатов от Народных фронтов стран Прибалтики. 29-30 июля прошла I конференция МДГ, которая избрала координационный совет и 5 сопредседателей: Ю. Афанасьев, Б. Ельцин, Г. Попов, А. Сахаров , В. Пальм. Секретарем МДГ стал А. Мурашев. В группу входило до 388 человек, то есть меньшинство съезда. Они решили использовать трибуну съезда для изложения своих взглядов. Несмотря на то, что МДГ не смогла провести свои требования на съезде, ее авторитет вырос, и она превратилась в штаб демократической оппозиции. На II съезде народных депутатов в декабре 1989 г. члены МДГ объявили себя оппозицией КПСС. После смерти Сахарова в декабре 1989 г. его место в качестве сопредседателя занял А. Мурашев, а ведущим лидером МДГ стал Ельцин. В январе 1990 г. лидеры МДГ стали организаторами блока «Демократическая Россия» и сосредоточились на работе в республиканских верховных советах и местных Советах.

Исторические источники:

Афанасьев Ю. Я должен это сказать. Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991;

Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая – 9 июня 1989 г. Стенографический отчет. М., 1989;

Попов Г.Х. Снова в оппозиции. М., 1994;

Сахаров А.Д. Воспоминания. Т.2. М., 1996;

Собчак А. Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.