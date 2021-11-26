КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ - официальное наименование правительства в ряде государств.

1) офи­ци­аль­ное на­име­но­ва­ние пра­ви­тель­ст­ва в ря­де го­су­дарств (США, Япо­нии и др.). В не­ко­то­рых стра­нах (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ин­дия) в со­став Кабинета министров вхо­дят не все чле­ны пра­ви­тель­ст­ва, а толь­ко пре­мьер-ми­нистр и ми­ни­ст­ры, воз­глав­ляю­щие наи­бо­лее важ­ные пра­ви­тельств. ве­дом­ст­ва (обо­ро­ны, иностранных дел, фи­нан­сов, внутренних дел и др.).

2) Ка­би­нет ми­нист­ров СССР, государственное уч­ре­ж­де­ние, выс­ший государственный ис­пол­ни­тель­но-рас­по­ря­ди­тель­ный ор­ган СССР. Об­ра­зо­ван 26.12.1990 года вме­сто Совета министров СССР в со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном СССР «Об из­ме­не­ни­ях Кон­сти­ту­ции (Ос­нов­но­го За­ко­на) СССР в свя­зи с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем сис­те­мы государственоого управ­ле­ния». Под­чи­нял­ся Пре­зи­ден­ту СССР и фор­ми­ро­вал­ся им с учё­том мне­ния Со­ве­та Фе­де­ра­ции и по со­гла­со­ва­нию с ВС СССР. Кабинет министров СССР воз­гла­вил пре­мьер-министр В. С. Пав­лов .

Ком­пе­тен­ция, по­ря­док дея­тель­но­сти и от­но­ше­ния с др. государственными ор­га­на­ми оп­ре­де­ле­ны За­ко­ном СССР «О Ка­би­не­те Ми­ни­ст­ров СССР» (при­нят 20.03.1991 года). Кабинет министров СССР был пра­во­мо­чен ре­шать во­про­сы государственного управ­ле­ния, от­не­сён­ные к ве­де­нию СССР, не вхо­дя­щие, со­глас­но Кон­сти­ту­ции СССР, в ком­пе­тен­цию Съез­да народных де­пу­та­тов СССР, ВС СССР и Со­ве­та Фе­де­ра­ции. Его по­ста­нов­ле­ния и рас­по­ря­же­ния мог­ли быть от­ме­не­ны толь­ко ВС СССР и Пре­зи­ден­том СССР.

Кабинет министров СССР при­сту­пил к ра­бо­те в ус­ло­ви­ях на­рас­таю­ще­го спа­да эко­но­ми­ки, со­кра­ще­ния от­чис­ле­ний в бюд­жет со сто­ро­ны со­юз­ных рес­пуб­лик (пре­ж­де все­го РСФСР) и уси­ле­ния их кон­фрон­та­ции с со­юз­ным ру­ко­во­дством. Про­вёл не­по­пу­ляр­ную и не­эф­фек­тив­ную де­неж­ную ре­фор­му кон­фи­ска­ци­он­но­го ха­рак­те­ра (смотрите в статье Де­неж­ные ре­фор­мы ). По­сле ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года ВС СССР вы­ра­зил не­до­ве­рие (28 августа) все­му со­ста­ву.

Кабинет министров СССР в свя­зи с уча­сти­ем его гла­вы в по­пыт­ке государственного пе­ре­во­ро­та. До фор­ми­ро­ва­ния но­во­го со­ста­ва Кабинета министров СССР был со­здан временный ор­ган государственной вла­сти - Комитет по опе­ра­тив­но­му управ­ле­нию народным хо­зяй­ст­вом СССР. 05.09.1991 года Кабинет министров СССР уп­разд­нён на ос­но­ва­нии За­ко­на СССР «Об ор­га­нах государственной вла­сти и управ­ле­ния Сою­за ССР в пе­ре­ход­ный пе­ри­од». Вме­сто не­го об­ра­зо­ван Меж­рес­пуб­ли­кан­ский эко­но­мический ко­ми­тет.

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