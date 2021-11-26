ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КПСС

Последняя партийная конференция КПСС , проходила 28 июня – 1 июля 1988 г.

Значимость этого события была ясна уже потому, что партийные конференции не собирались с 1941 г. У М. Горбачева не было оснований, чтобы собирать внеочередной съезд, но необходимо было подкрепить планировавшуюся им политическую реформу авторитетом всей партии, а не только ЦК КПСС. Однако выборы на конференцию в большинстве случаев превратились в назначение делегатов партийным аппаратом, что вызвало возмущение общественности, которая требовала от правящей партии показать пример демократизма. Благодаря выступлениям демократической общественности, в том числе демонстрациям неформалов, делегатами конференции стали некоторые реформисты (см. «прорабы перестройки»). Но они не получили слова, чтобы изложить свою программу. Наиболее демократичным оказалось выступление Б. Ельцина , но и он признал ошибкой свое выступление на Октябрьском пленуме ЦК 1987 г., после чего подвергся критике со стороны Е. Лигачева . На конференции была полностью поддержана политическая линия Горбачева на постепенную демократизацию и объявлено, что выборы в советы теперь будут проходить “на альтернативной основе”, то есть из нескольких кандидатур. Руководитель партийной организации мог сохранить свой пост только при условии победы на выборах, которые давали ему возможность возглавить соответствующий Совет народных депутатов, то есть совместить партийную и государственную власть. Отныне любая официально зарегистрированная организация могла выдвинуть своего кандидата в депутаты. Но затем местные бюрократические органы могли не утвердить кандидата. Таким образом, реформаторы рассчитывали опереться на поддержку демократически настроенных граждан и в то же время удержать большинство в Советах за КПСС, отсекая от участия в выборах нежелательных оппозиционеров. 1 декабря 1988 в соответствии с решениями конференции была проведена конституционная реформа 1988 г., предусматривавшая создание Съезда народных депутатов.

Исторические источники:

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1988.

Автор статьи: Шубин А.В.