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Важность образования в СССР. Его доступность и повсеместность, уровень и качество - основные признаки тенденций в молодом СССР.

Образование - социальный лифт, приводящий к успеху в науке, промышленности. Большинство ученых, руководителей - выходцы из народа благодаря образованию в Союзе. ПТУ, вечерние школы и вузы, рост количества студентов в разные годы – это хорошо отражено в культуре и искусстве.

Развитие науки, новые изобретения и достижения науки приводят к тому, что первый и последующие спутники в космосе и выход человека в открытое космическое пространство – у России. Время соперничества с США.

1971 г. — начало работы первой в мире стационарной орбитальной космической станции.

1969 г. — первая высадка человека на Луну.

Достижения в ядерных разработках. Ракетостроение. Производство современного оружия.