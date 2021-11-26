ЗВЕРЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

ЗВЕРЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ - российский пе­да­гог.

Окон­чил био­ло­гический факультет Том­ско­го пе­да­го­гического института (1940 год). С 1937 года пре­по­да­вал в сред­ней шко­ле, с 1954 года со­труд­ник НИИ пе­да­го­ги­ки АПН (Ле­нин­град), с 1960 года в Ле­нинградском государственном пе­да­го­ги­че­ском институте имени А. И. Гер­це­на (с 1966 года про­рек­тор). Профессор (1967 год). В 1968-1981 годах академик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния ди­дак­ти­ки и ча­ст­ных ме­то­дик, в 1981-1989 годах ви­це-пре­зи­дент АПН СССР.

Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы био­ло­гического и эко­ло­гического об­ра­зо­ва­ния школь­ни­ков. В его тру­дах про­сле­жен путь фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия сис­те­мы зна­ний в об­лас­ти, ох­ва­ты­ваю­щей ок­ру­жаю­щую при­ро­ду и собственную при­ро­ду че­ло­ве­ка. Ини­циа­тор соз­да­ния (1972 год) и ру­ко­во­ди­тель пер­вой ис­сле­до­ва­тель­ской ла­бо­ра­то­рии и Про­блем­но­го со­ве­та (с 1974 года) при АПН по эко­ло­гическому об­ра­зо­ва­нию школь­ни­ков.

Тру­ды Зверева - «Эко­ло­гия в школь­ном обу­че­нии. Но­вый ас­пект об­ра­зо­ва­ния» (1980 год), «Эко­ло­ги­че­ское об­ра­зо­ва­ние школь­ни­ков» (1983 год, со­ав­тор) и др. - оп­ре­де­ли­ли но­вый взгляд на эко­ло­гическом об­ра­зо­ва­ние, обос­но­ва­ли не­об­хо­ди­мость его меж­дис­ци­п­ли­нар­ной ос­но­вы.