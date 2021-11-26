ЗВЕРЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
ЗВЕРЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ - российский педагог.
Окончил биологический факультет Томского педагогического института (1940 год). С 1937 года преподавал в средней школе, с 1954 года сотрудник НИИ педагогики АПН (Ленинград), с 1960 года в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена (с 1966 года проректор). Профессор (1967 год). В 1968-1981 годах академик-секретарь Отделения дидактики и частных методик, в 1981-1989 годах вице-президент АПН СССР.
Разрабатывал проблемы биологического и экологического образования школьников. В его трудах прослежен путь формирования и развития системы знаний в области, охватывающей окружающую природу и собственную природу человека. Инициатор создания (1972 год) и руководитель первой исследовательской лаборатории и Проблемного совета (с 1974 года) при АПН по экологическому образованию школьников.
Труды Зверева - «Экология в школьном обучении. Новый аспект образования» (1980 год), «Экологическое образование школьников» (1983 год, соавтор) и др. - определили новый взгляд на экологическом образование, обосновали необходимость его междисциплинарной основы.