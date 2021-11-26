ЖУРКИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖУРКИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский историк-международник, академик РАН.
Окончил Московский институт международных отношений МИД СССР (1951). Заместитель директора Института США и Канады АН СССР (1971-1987), организатор и директор Института Европы АН СССР - РАН (1987-1999), член Президиума РАН, академик-секретарь Отделения проблем мировой экономики и международных отношений РАН (1989-1998). С 1998 года почетный директор Института Европы РАН и советник Президиума РАН. Журкин - специалист по теории международных отношений и внешней политике, один из создателей концепции разумной достаточности, объективно направленной на ограничение гонки вооружений. Автор исследования ООН по вопросу сдерживания (1985-1986). Основные труды посвящены проблемам международной безопасности и разработке теории конфликтов. Государственная премия СССР (1980).
Сочинения:
США и международно-политические кризисы. М., 1975;
Строительство Большой Европы. М., 1990;
Европейский Союз: внешняя политика, безопасность, оборона. М., 1998;
Европейский Союз в XXI веке: европейская политика безопасности и обороны. М., 2005.