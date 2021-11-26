ЖУРКИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЖУРКИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский историк-международник, академик РАН.

Окон­чил Московский институт ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний МИД СССР (1951). Заместитель ди­рек­то­ра Института США и Ка­на­ды АН СССР (1971-1987), ор­га­ни­за­тор и ди­рек­тор Института Ев­ро­пы АН СССР - РАН (1987-1999), член Пре­зи­диу­ма РАН, академик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния проб­лем ми­ро­вой эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний РАН (1989-1998). С 1998 года почетный ди­рек­тор Института Ев­ро­пы РАН и со­вет­ник Пре­зи­диу­ма РАН. Журкин - спе­циа­лист по тео­рии меж­ду­народных от­но­ше­ний и внеш­ней по­ли­ти­ке, один из со­зда­те­лей кон­цеп­ции ра­зум­ной до­ста­точ­но­сти, объ­ек­тив­но на­прав­лен­ной на ог­ра­ни­че­ние гон­ки во­ору­же­ний. Ав­тор ис­сле­до­ва­ния ООН по во­про­су сдер­жи­ва­ния (1985-1986). Основные тру­ды по­свя­ще­ны про­бле­мам ме­ж­ду­народной безо­пас­но­сти и раз­ра­бот­ке тео­рии кон­флик­тов. Государственная премия СССР (1980).

Сочинения:

США и ме­ж­ду­на­род­но-по­ли­ти­че­ские кри­зи­сы. М., 1975;

Строи­тель­ст­во Боль­шой Ев­ро­пы. М., 1990;

Ев­ро­пей­ский Со­юз: внеш­няя по­ли­ти­ка, безо­пас­ность, обо­ро­на. М., 1998;

Ев­ро­пей­ский Со­юз в XXI ве­ке: ев­ро­пей­ская по­ли­ти­ка безо­пас­но­сти и обо­ро­ны. М., 2005.