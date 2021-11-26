ЖИЛИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
ЖИЛИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ - российский военный историк.
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1946). В Великую Отечественную войну участвовал в Московской битве 1941-1942 годов и освобождении Белоруссии. В 1947-1958 годах на военно-научной работе в Генштабе ВС СССР, в 1958-1964 годах заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала». С 1964 года проректор Академии общественных наук при ЦК КПСС, одновременно преподавал в Военно-политической академии имени В.И. Ленина (профессор с 1961 года). В 1966-1987 годах начальник Военной истории института. Автор ряда фундаментальных трудов по истории Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Государственная премия СССР (1952). Ленинская премия (1983).
Сочинения:
Контрнаступление русской армии в 1812 г. 2-е изд. М., 1953;
Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. 2-е изд. М., 1966;
Гибель наполеоновской армии в России. 2-е изд. М., 1974;
Проблемы военной истории. М., 1975;
О войне и военной истории. М., 1984;
Фельдмаршал М. И. Кутузов. 3-е изд. М., 1987;
Отечественная война 1812 г. 3-е изд. М., 1988.