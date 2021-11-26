СВЯТОВ Георгий Иванович
Родился в 1931 г. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского.
Кандидатская диссертация.: Проблемы проектирования атомных подводных лодок США (1967).
Докторская диссертация: Политика США в области вооружений (1950-1970 гг.) (1981).
Доктор исторических наук. Работал старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: Политика США в области вооружений; проблемы ограничения вооружений США в СССР.
Сочинения: Военно-морские силы США // США: ЭПИ. 1972. №9;
Военно-техническая политика США // Морской сб. 1974. №3;
О политике США в области строительства воореженных сил и ограничения вооружений // ВИ. 1978. №2;
Стратегические ядерные силы США. 1983. М., 1984;
США: милитаристская политика вооружений 1945-1985. М., 1984.
Полторы войны или больше: Стратегия нереалист. устрашения /Г. И. Святов. М. : Мысль, 1987. 222 с., [8] л. ил. ;