СВЯТОВ Георгий Иванович

Родился в 1931 г. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского.

Кандидатская диссертация .: Проблемы проектирования атомных подводных лодок США (1967).

Докторская диссертация : Политика США в области вооружений (1950-1970 гг.) (1981).

Доктор исторических наук. Работал старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : Политика США в области вооружений; проблемы ограничения вооружений США в СССР.

Сочинения: Военно-морские силы США // США: ЭПИ. 1972. №9;

Военно-техническая политика США // Морской сб. 1974. №3;

О политике США в области строительства воореженных сил и ограничения вооружений // ВИ. 1978. №2;

Стратегические ядерные силы США. 1983. М., 1984;

США: милитаристская политика вооружений 1945-1985. М., 1984.

Полторы войны или больше: Стратегия нереалист. устрашения /Г. И. Святов. М. : Мысль, 1987. 222 с., [8] л. ил. ;