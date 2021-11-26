ШАБАРДИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

Родился 23.12.1929, д. Шабардинки, (в настоящее время Оричевского р-на Кировской обл.). Окончил Военно-морское подготовительное училище в 1950 г., Военно-политическую академию в 1962 г.

Кандидатская диссертация : Характер и социальная роль армии в развивающихся странах социалистической ориентации (ЛГУ, 1972).

Докторская диссертация : Армия и политика в современную эпоху (1996).

Доктор философских наук. 1970-1977 – преподаватель Военно-морской академии и Военно-политической академии; с 1977 – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны СССР/РФ.

Учителя : Л. С. Павлов, Б. М. Каневский.

Область интересов : Воен. история России (СССР), философия политики и права. История второй мировой войны, отечественных военных реформ.

Сочинения: Социально-политическая роль армии в развивающихся странах. Л., 1975;

Место и роль армии в классовой борьбе в капиталистических и развивающихся странах. М., 1978;

История Второй мировой войны 1939-1945. Т. 12. М., 1982 (чл. ред. колл., чл. авт. колл.);

К вопросу о соотношении политики и ядерной катастрофы // Международная жизнь. 1987. № 10;

Армия в современной политической борьбе. М., 1988;

Концептуальная ломка или шельмование прошлого // Военно-исторический журнал. 1994. № 4;

Отечественные военные реформы ХVI-ХХ вв. М., 1995 (чл. авт. колл., науч. ред.).