РЕВЯКИНА Нина Викторовна

Доктор исторических наук, профессор. Училась на историческом факультете МГУ , там же окончила аспирантуру по кафедре Истории средних веков (научный руководитель - акад. С.Д. Сказкин ).

В 1962 – 1964 гг. работала научным редактором издательства «Советская энциклопедия». В 1964 г. уехала в Новосибирский Академгородок, где работала доцентом и затем и.о. профессора Новосибирского Государственного университета (1964 – 1982). С 1982 г. и по сей день - профессор Ивановского Государственного Университета.

В 1963 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности Всеобщая история, посвященную итальянскому гуманисту XV века Лоренцо Валле.в 1979 г. – докторскую диссертацию по той же специальности на тему: «Человек в итальянском гуманизме XIV – XV вв.». В 1980 г. присуждена ученая степень доктора исторических наук, в 1984 г. присвоено ученое звание профессора.

Сфера научных интересов:

История Италии,

Культура Возрождения,

Культура Средних веков.

Сочинения:

Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV - первой половины XV в. М.: Наука, 1977. 272 с.

Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Под ред. А.Х. Горфункеля. Сост., вступ. ст. к книге, пер. части текста и комм. Н.В.Ревякиной. М.: Наука, 1989. 475 с. (Памятники философской мысли) (в соавт. с В.А. Андрушко и И.Х. Черняком).

Гуманистическое воспитание в Италии XIV-XV вв. Иваново, 1993. 258 с.

Человек в гуманизме итальянского Возрождения. Иваново, 2000. 323 с.

Джамбаттиста Джелли. Цирцея / Пер. с итал., вступ. ст., коммент. Н.В.Ревякиной. – Иваново: Изд-во ИвГУ, 2005. 188 с.

Человек и животные в итальянском гуманизме XV в. // Сursor mundi. Человек Античности, Средневековья и Возрождения. Вып. 2. Иваново: Изд-во ИвГУ. 2009. С. 133-145.

Итальянский гуманист и педагог Витторино да Фельтре в свидетельствах учеников и современников / Пер. с латин., вступ. ст. и коммент. Н.В.Ревякиной. - М.: РОССПЭН, 2007. 263 с.

Культура Возрождения. Энциклопедия в 2 т. Т. 1. / Отв. ред. Н.В.Ревякина. - М.: РОССПЭН, 2007. 863 с.

Культура Возрождения в 2 т. Т. 2. Кн. 1-2. / Зам. отв. ред. Н.В.Ревякина. - М.: РОССПЭН, 2011. Кн. 1 - 662 с., Кн. 2 – 709 с.

Образ человека в зеркале гуманизма. Мыслители и педагоги Возрождения о формировании личности (XIV-XVII вв.). Учебное пособие по педагогической антропологии. М.: Изд-во УРАО, 1999 (совместно с О.Ф.Кудрявцевым). 396 с.

Школа и педагогика эпохи Возрождения в Италии // История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средних веков и Возрождения / Под ред. Т.И.Матулис. М., Изд-во Российского Университета дружбы народов, 2004. С. 395-467. (Допущено МО РФ в качестве учебного пособия по дисциплине «Педагогика»).

История средних веков. Ч. 1. Методические указания и планы практических занятий для студентов Исторического факультета. Иваново, 2009 (в соавт. с В.Ю. Барышниковым). 38 с.

Гранты: Неоднократно получала гранты РГНФ и Минобразования РФ, последний из них - исследовательский грант РГНФ 2009 - 2010 гг. для подготовки к изданию на рус. яз. трактата Джанноццо Манетти «О достоинстве и превосходстве человека».