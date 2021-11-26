ПОЛЯКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОЛЯКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк и демограф, академик РАН (1997).
Окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (1945). В Великую Отечественную войну участвовал в строительстве оборонительных рубежей под Москвой (1941), работал в городе Свердловск на военном заводе (1942-1943). С 1949 года в Институте истории АН СССР, с 1968 года в Институте истории СССР (с 1992 года Институт российской истории РАН); заведующий отделом истории советского общества (1959-1968), заведующий сектором изучения комплексных проблем социалистического и коммунистического строительства в СССР (1968-1992), основатель и руководитель Центра по изучению истории территории и населения России (1992-2012). Председатель Научного совета РАН по проблемам исторической демографии и исторической географии (с 1984), председатель Научного совета РАН «Человек в повседневности: прошлое и настоящее» (с 2002). Одновременно с 1949 года на преподавательской работе в вузах Москвы. Один из авторов и редакторов изданий «История Москвы» (том 6, книга 1, 1957), «Всемирная история» (том 8, 1961), «История СССР с древнейших времён до наших дней» (т. 8, 1967) и других. Главный редактор журнала «История СССР» (1966-1969).
Автор более 650 научных публикаций. Способствовал возрождению исторической демографии. Разработал новую методику ретроспективного восстановления динамических рядов движения населения РСФСР и СССР за 1917-1926 годы, которая позволила оценить людские потери в 1-й мировой войне и в Гражданской войне 1917-1922 годов. Предложил установить основные составляющие исчисления общих демографических потерь СССР во 2-й мировой войне: потери вооружённых сил и мирного населения в зоне боевых действий, убыль населения в тыловых районах и на оккупированной территории, потери населения в результате репрессий и депортаций. Один из авторов и ответственный редактор книги «Историческая демография: проблемы, суждения, задачи» (1989), а также издания «Население России в ХХ веке: Исторические очерки» (том 1-3, 2000-2012), в котором с привлечением большого комплекса документальных материалов впервые освещена демографическая история страны. Под руководством Полякова впервые изданы строго засекреченные материалы якобы оказавшейся дефектной переписи населения 1937 года (публикации 1990-х годов, наиболее полная - в книге «Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги», совместно с В.Б. Жиромской, 2007 год), а также подлинные, но скрытые от общественности материалы переписи 1939 года («Всесоюзная перепись населения 1939 года», 1992 год).
Способствовал преодолению односторонности и тенденциозности в освещении событий Гражданской войны 1917-1922 годов (главы в книге «Гражданская война в России: перекрёсток мнений», 1994 год). Внёс также вклад в разработку новых актуальных направлений в развитии исторической науки - исторической экологии, изучения человека в российской повседневности и другие. Автор воспоминаний («Минувшее: фрагменты», книга 1-2, 2010-2011 годы).
Государственная премия СССР за творческий вклад в развитие отечественной науки (1987), премия РАН имени В.О. Ключевского (2003 год, совместно с В.Б. Жиромской и И.Н. Киселёвым) и другие.