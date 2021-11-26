ПОКРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

ПОКРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ - российский музыкант фольк­ло­рист .

В 1972 году окон­чил Государственный музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных как ба­ла­ла­еч­ник и ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов. Ста­жи­ро­вал­ся в Московской консерватории у А.А. Юр­ло­ва и Б.Э. Хай­ки­на. В 1973 году при Фольк­лор­ной ко­мис­сии СК СССР соз­дал экс­пе­риментальный кол­лек­тив профессиональных му­зы­кан­тов, ис­пол­няю­щих русскую народную му­зы­ку в её под­лин­ном зву­ча­нии (ны­не из­вес­тен как Ан­самбль Д. По­кров­ско­го; в 1998-2012 годы творческая мас­тер­ская при Те­ат­ре на Та­ган­ке). С 1970 года уча­ст­во­вал в фольк­лор­ных экс­пе­ди­ци­ях, как художественный руководитель ан­самб­ля до кон­ца жиз­ни га­ст­ро­ли­ро­вал по стра­не и за ру­бе­жом. На­ря­ду с изу­че­ни­ем и ис­пол­не­ни­ем фольк­ло­ра, дея­тель­ность Покровского и его ан­самб­ля свя­за­на с ори­ги­наль­ной ин­тер­пре­та­ци­ей про­из­ве­де­ний музыкальной клас­си­ки, аван­гар­да и пост­а­ван­гар­да. Государственная премия СССР (1988).