ПОКРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ПОКРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ - российский музыкант фольклорист.
В 1972 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных как балалаечник и дирижёр оркестра народных инструментов. Стажировался в Московской консерватории у А.А. Юрлова и Б.Э. Хайкина. В 1973 году при Фольклорной комиссии СК СССР создал экспериментальный коллектив профессиональных музыкантов, исполняющих русскую народную музыку в её подлинном звучании (ныне известен как Ансамбль Д. Покровского; в 1998-2012 годы творческая мастерская при Театре на Таганке). С 1970 года участвовал в фольклорных экспедициях, как художественный руководитель ансамбля до конца жизни гастролировал по стране и за рубежом. Наряду с изучением и исполнением фольклора, деятельность Покровского и его ансамбля связана с оригинальной интерпретацией произведений музыкальной классики, авангарда и поставангарда. Государственная премия СССР (1988).