ПИОНТКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ПИОНТКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - Российский учё­ный-юрист, член-корреспондент АН СССР (1968 год), заслуженный де­ятель нау­ки РСФСР (1968 год), спе­циа­лист в об­лас­ти уго­лов­но­го пра­ва, об­щей тео­рии пра­ва, фи­ло­со­фии и ме­то­до­ло­гии юри­дической нау­ки.

Ро­дил­ся в про­фес­сор­ской се­мье. Окон­чил юри­дический факультет Ка­зан­ско­го университета (1918 год), с 1921 года на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те в различных вузах. В 1946-1951 годах - член Вер­хов­но­го су­да СССР. Ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции уго­лов­но­го пра­ва (с 1964 года), почётный док­тор Вар­шав­ско­го университета (1971 год). Де­пу­тат ВС СССР второго со­зы­ва.

Основные тру­ды по об­щей и осо­бен­ной час­тям советского уго­лов­но­го пра­ва бы­ли пер­вы­ми сов. учеб­ни­ка­ми и ока­за­ли боль­шое влия­ние на раз­ви­тие нау­ки в СССР. Од­ним из пер­вых в советской уго­лов­но-пра­во­вой нау­ке Пионтковский об­ра­тил­ся к раз­ра­бот­ке та­ких слож­ных про­блем, как при­чин­ная связь и ви­на. Зна­чи­те­лен вклад Пионтковского в раз­ра­бот­ку ос­но­ва­ния уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти. Имен­но он вы­дви­нул по­ло­же­ние о том, что на­ли­чие при­зна­ков со­ста­ва то­го или ино­го пре­сту­п­ле­ния в дея­нии ли­ца яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным ос­но­ва­ни­ем при­вле­че­ния ли­ца к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти.

С 1950-х годов основная про­бле­ма, за­нимав­шая Пионтковского, - ук­ре­п­ле­ние за­кон­но­сти и пра­во­по­ряд­ка в СССР.

Сочинения:

Мар­ксизм и уго­лов­ное пра­во. 2-е изд. М., 1929;

Со­вет­ское уго­лов­ное пра­во. 3-е изд. М.; Л., 1929;

Уго­лов­но-пра­во­вые воз­зре­ния Кан­та, А. Фей­ер­ба­ха и Фих­те. М., 1940;

Уче­ние о пре­сту­п­ле­нии по со­вет­ско­му уго­лов­но­му пра­ву. М., 1961;

Уче­ние Ге­ге­ля о пра­ве и го­су­дар­ст­ве и его уго­лов­но-пра­во­вая тео­рия. М., 1963.

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