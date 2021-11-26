МИНЦ Исаак Израилевич

Историк.

Окончил историческое отделение Институт красной профессуры (1926). Член РСДРП с 1917. В годы Гражданской войны служил в червонном казачестве, комиссар 1-го корпуса. Заместитель директора ИКП, руководитель исторического отдела (1926-31). Доктор исторических наук (1936, без защиты диссертации). Член-корр. (1939), академик (1946).

Ответственный секретарь Главной редакции «История гражданской войны в СССР» (1931-47). Инициатор создания и руководитель Комиссии по истории Великой Отечественной войны (1941-46). Заведующий кафедрой истории СССР исторического факультета МГУ (1941-49). Профессор Высшей партийной школы(ВПШ), Академии общественных наук при ЦК КПСС, МГПИ.

Подвергался преследованиям во время кампании по борьбе с «космополитизмом». Председатель Научного совета АН СССР «История Великой Октябрьской социалистической революции» (1959-89). Лауреат Сталинской премии (1942, 1945) и Ленинской премии (1974).

Считался ведущим специалистом по истории Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны в СССР. Насыщал конкретными фактами официальную схему «триумфального шествия советской власти».

Сочинение:

Английская интервенция и северная контрреволюция. М.-Л., 1931;

История Гражданской войны в СССР. М., 1935-1942. Т.1-2 (член авторского коллектива);

История дипломатии. М., 1945. Т. 2,3 (член авторского коллектива);

Великий Октябрь в Москве. М., 1947;

История Великого Октября. М., 1967-1973. Т. 1-3 (2-е изд. М., 1977).

Год 1918-й. М., 1982;

«Из памяти выплыли воспоминания…»: Дневниковые записи, путевые заметки, мемуары. М., 2007.