МАТЕНАДАРАН

МАТЕНАДАРАН (Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца при Правительстве Республики Армения) - одно из крупнейших в мире хранилищ и крупнейшее собрание древне-армянских рукописей.

Соз­дан на ба­зе на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ной в 1920 году кол­лек­ции ру­ко­пи­сей Эч­ми­ад­зин­ско­го монастыря, ко­то­рая на­ча­ла соз­да­вать­ся в V веке. В 1939 году кол­лек­ция пе­ре­ве­де­на в Ере­ван, где в 1959 году по­строе­но специальное зда­ние (архитектор М. В. Гри­го­рян ). Фон­ды Матенадарана на­счи­ты­ва­ют свыше 17 тысяч ру­ко­пи­сей V-XVIII веков, из них 12 тысяч пол­ных армянских ру­ко­пи­сей и около 3 тысяч ру­ко­пи­сей на греческом, арабском, русском, персидском, ив­ри­те, ла­ты­ни и других язы­ках. Кол­лек­ция Матенадарана со­дер­жит тру­ды древ­них и средневековых армянских ав­то­ров по ис­то­рии, литературе, фи­ло­со­фии, ма­те­ма­ти­ке, гео­гра­фии, ме­ди­ци­не и др., а так­же пе­ре­во­ды с древнегреческого, арабского, ла­ты­ни и др. язы­ков, в т. ч. ря­да со­чи­не­ний, ори­ги­на­лы ко­то­рых ут­ра­че­ны. Ру­ко­пи­си Матенадарана, яв­ляю­щие­ся важ­ней­ши­ми ис­точ­ни­ка­ми для изу­че­ния ис­то­рии и ду­хов­ной куль­ту­ры Ар­ме­нии и со­пре­дель­ных стран, име­ют ог­ром­ную на­учную цен­ность. В Матенадаране так­же на­хо­дит­ся уни­каль­ная кол­лек­ция пер­во­пе­чат­ных и ста­ро­пе­чат­ных армянских книг XVI-XVIII веков. В Матенадаране ве­дёт­ся научно-исследовательская ра­бо­та по изу­че­нию и пуб­ли­ка­ции па­мят­ни­ков, ис­точ­ни­ко­ве­де­нию , па­лео­гра­фии , ко­ди­ко­ло­гии , ис­кус­ст­во­ве­де­нию, ис­то­рио­гра­фии , пуб­ли­ку­ют­ся на­учные пе­ре­во­ды па­мят­ни­ков на русском и др. язы­ках. В 1840 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге опуб­ли­ко­ван пер­вый ка­та­лог ру­ко­пи­сей Матенадарана. В 1965-1970 годах из­да­ны 2 то­ма крат­ко­го ка­та­ло­га армянских ру­ко­пи­сей Матенадарана с имен­ным, гео­гра­фическими, хро­но­ло­гическими ука­за­те­ля­ми и опи­са­ни­ем фраг­мен­тов и за­щит­ных лис­тов. В 1984 году вы­шел 1-й том об­ще­го ка­та­ло­га ру­ко­пи­сей. С 1940 года из­да­ёт­ся сборник «Бан­бер Ма­те­на­да­ра­ни» («Вест­ник Ма­те­на­да­ра­на») на армянском языке с ре­зю­ме на русском и французском язы­ках.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)