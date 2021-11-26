МАССОН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МАССОН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский востоковед и археолог.
Отец В. М. Массона. Родился в семье землемера-топографа, работавшего в Самарканде. Учился в Петроградском политехническом институте (поступил в 1916 году) и в 1920-е годы слушал курсы лекций в Туркестанском восточном институте (Ташкент). Ученик российского востоковеда В. Л. Вяткина. В 1919-1923 годах заведующий Самаркандским областным краеведческим музеем, в 1923-1928 годах заведующий отделом археологии Главного среднеазиатского музея (ныне Музей истории Узбекистана, Ташкент), в 1929-1936 годах сотрудник Среднеазиатского отделения Геологического комитета, в 1932-1942 годах заведующий археологическим сектором Узбекского комитета по делам музеев, охране памятников старины, искусства и природы (Узбекстарис) и Узбекского филиала АН СССР, в 1942-1945 годах научный сотрудник Истории материальной культуры института. С 1938 года работал на историческом факультете Среднеазиатского государственного университета, где организовал и возглавил (1939-1968 годы) кафедру археологии Средней Азии.
В 1918-1977 годах проводил историко-археологические исследования на территории всех республик Средней Азии и Казахстана [в т. ч. начальник экспедиций: Термезской археологической комплексной (ТАКЭ) в 1936-1938 годах, Южно-Туркменистанской археологической комплексной (ЮТАКЭ) в 1945-1977 годах, Кашкадарьинской археолого-топографической (КАТЭ) в 1965-1967 годах], наиболее масштабные - в Старой Нисе (1946-1967 годы) и Мерве Древнем (1950-1977 годы). Основатель (1949 год) и главный редактор (до 1980 года) издания «Труды ЮТАКЭ». Один из основоположников античной археологии Средней Азии. Инициатор практики археологического наблюдения и сбора материала в рамках геологических разведок. Автор основополагающих трудов по истории горного дела и металлургии, исторической географии, археологической топографии городов, истории изобразительного и прикладного искусства, нумизматики, эпиграфики Средней Азии.
Среди учеников Массона - В. М. Массон, З. И. Усманова, В. Н. Пилипко, Ю. Ф. Буряков, Э. В. Ртвеладзе, Р. Х. Сулейманов.
Сочинения:
Из истории горной промышленности Таджикистана. Л., 1934;
Обсерватория Улугбека. Таш., 1941;
Гумбез Манаса. М., 1950 (с Г. А. Пугаченковой);
Народы и области южной части Туркменистана в составе Парфянского государства // История Туркменской ССР. Аш., 1957. Т. 1. Кн. 1;
Парфянские ритоны Нисы. Аш., 1959 (с Г. А. Пугаченковой);
Из воспоминаний среднеазиатского археолога. Таш., 1976.
Автор статьи: Кирчо Л. Б.