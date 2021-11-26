МАРКУШЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

МАРКУШЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский математик, книговед, библиофил, академик Академии педагогических наук РСФСР (1950 год; с 1966 года - Академия педагогических наук СССР).

Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Среднеазиатского государственного университета (Таш­кент, 1930 год). До­цент (с 1938 год), профессор (с 1944 года) МГУ. Заведующий ре­дак­ци­ей ма­те­ма­ти­ки в Государственном издательстве тех­ни­ко-тео­ре­тической ли­те­ратуры (1943-1947 годы). Заместитель минстра про­све­ще­ния РСФСР (1958-1964 годы). Ви­це-пре­зи­дент Академии педагогических наук СССР (1966-1975 годы). Председатель сек­ции кни­ги Центрального до­ма учё­ных в Мо­ск­ве (с 1957 года). Де­пу­тат Верховного совета РСФСР (1959-1966 годы).

Один из ини­циа­то­ров ре­фор­мы ма­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния 1960-1970-х годов, идео­лог пе­ре­строй­ки школь­но­го кур­са ма­те­ма­ти­ки в на­прав­ле­нии сбли­же­ния его с идея­ми современной нау­ки ма­те­ма­ти­ки. В 1965-1970 годах воз­глав­лял ко­мис­сию Академии наук и Академии педагогических наук СССР по оп­ре­де­ле­нию со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния в шко­лах СССР. Ре­дак­тор учеб­ни­ков ма­те­мати­ки для 4-5-х клас­сов и ал­геб­ры для 6-8-х клас­сов. По ини­циа­ти­ве и при уча­стии Маркушевича в 1951 году на­чат вы­пуск се­рии книг «По­пу­ляр­ные лек­ции по ма­те­ма­ти­ке». Ини­циа­тор из­да­ния и ре­дак­тор (совместно с П. С. Алек­сан­д­ро­вым и А. Я. Хин­чи­ным) Эн­цик­ло­пе­дии эле­мен­тар­ной ма­те­ма­ти­ки (том 1-5, 1951-1952 годы, 1963-1966 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров из­да­ния и главный редактор (1951-1978 год) Дет­ской эн­цик­ло­пе­дии (вы­шло 3 из­да­ния), уни­вер­саль­ной эн­цик­ло­пе­дии для млад­ших школь­ни­ков «Что та­кое? Кто та­кой?» (том 1-3, 1968 год). Ав­тор учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий для ву­зов («Крат­кий курс тео­рии ана­ли­ти­че­ских функ­ций», 1957 год; 3-е издание, 1966 год; и др.).

В 1960-1970-е годы раз­ра­ба­ты­вал во­про­сы ис­то­рии ес­тественнона­учные и тех­нические кни­ги, ин­ку­на­бу­ло­ве­де­ния. Член ред­кол­ле­гии сборников «Кни­га: ис­сле­до­ва­ния и ма­те­риа­лы» (1970-1979 годы). В 1976 году без­воз­мезд­но пе­ре­дал своё уни­каль­ное со­б­ра­ние ин­ку­на­бул (75 книг и 61 фраг­мент) Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ле­ни­на (ны­не РГБ; опи­са­ны в книге «Ин­вен­тарь ин­ку­на­бу­лов Го­су­дар­ст­вен­ной биб­лио­те­ки СССР имени В. И. Ле­ни­на», выпуск 3, 1979 год), по­сле смер­ти Маркушевича ту­да же по­сту­пи­ла наи­бо­лее цен­ная часть со­б­ран­ной им лич­ной биб­лио­те­ки (ред­кие кни­ги, гра­вю­ры и др.; опи­саны в сборнике «Па­мят­ни­ки куль­ту­ры. Но­вые от­кры­тия. Еже­год­ник. 1975», 1976 год). Со­б­ра­ние Маркушевича вклю­ча­ло вы­даю­щие­ся па­мят­ни­ки кни­го­пе­ча­та­ния (в т. ч. пер­во­из­да­ния тру­дов Я. Бер­нул­ли, Т. Бра­ге, Г. Га­ли­лея , Р. Де­кар­та, И. Ке­п­ле­ра, А. Ле­вен­гу­ка, И. Нью­то­на ), рас­кры­вая эво­лю­цию ис­кус­ст­ва кни­ги на при­ме­рах из­да­тель­ской про­дук­ции раз­ных вре­мён и стран. Маркушевич - один из ос­но­ва­те­лей и член ред­кол­ле­гии «Аль­ма­на­ха биб­лио­фи­ла» (из­да­ёт­ся с 1973 года), раз­ра­ба­ты­вал кон­цеп­цию эн­цик­ло­пе­дического сло­ва­ря «Всё о кни­ге» (за­мы­сел час­тич­но во­пло­щён в эн­цик­ло­пе­дии «Кни­го­ве­де­ние» под редакцией Н. М. Си­кор­ско­го, 1982 год).

Сочинения:

Очер­ки по ис­то­рии тео­рии ана­ли­ти­че­ских функ­ций. М.; Л., 1951;

К во­про­су о ре­фор­ме школь­но­го кур­са ма­те­ма­ти­ки // Ма­тема­ти­ка в шко­ле. 1964. № 6;

Тео­рия ана­лити­че­ских функ­ций. 2-е изд.: В 2 т. М., 1967–1968;

Эво­лю­ция на­уч­ной кни­ги в За­пад­ной Ев­ро­пе // Пять­сот лет по­сле Гу­тен­бер­га. М., 1968;

Раз­мыш­ле­ния о судь­бах учеб­ни­ка // Про­бле­мы школь­но­го учеб­ни­ка. М., 1974. Вып. 1;

Ря­ды: Эле­мен­тар­ный очерк. 4-е изд. М., 1979;

Жизнь сре­ди книг. М., 1989.