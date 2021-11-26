МАЛЬКОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ

Родился в 1930 г. 1948 г. – окончил среднюю школу и поступил на исторический факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР.

1953 г. закончил с отличием институт и поступил в аспирантуру Института истории АНСССР по специальности «новейшая история США».

1956 г. закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по проблемам рабочего движения в США в годы Великой депрессии 30- годов ХХ века. В том же году был принят на работу в сектор истории США Института истории АН СССР. В качестве младшего научного сотрудника трудился в этом подразделении Института вплоть до начала 60-х годов.

В 1964 г. – ученый секретарь Научного совета при Президиуме АН СССР по истории международного рабочего и национально-освободительного движения и старший научный сотрудник сектора методологии истории Института истории.

Со дня основания Института всеобщей истории в 1968 г. – старший научный сотрудник сектора истории США и Канады. Защитил докторскую диссертацию в 1972 г. («”Новый курс” в США.Социальные движения и социальная политика»). Возглавлял сектор истории США и сектор историко-теоретических проблем ИВИ РАН. С начала 90-х годов ХХ в. – председатель российской Ассоциации историков Первой мировой войны.

Главный научный сотрудник Центра по истории холодной войны. Председатель Ассоциации российских историков Первой мировой войны.

Область интересов : Новейшая история Европы и Америки; история социальных движений США.

Сочинения: Путь к имперству. Америка в первой половине хх века. М., 2004;

«Манхэттэнский» проект. М., 1995;

Рабочее движение в США в период мирового экон. кризиса (1929 – 1933). М., 1961;

Америка на перепутье. 1928–1938 гг. М., 1967 (в соавт.); ФБР: портрет во весь рост. М., 1970 (под псевд. П.В. Костин). Пер. на польск. яз. Варшава, 1971;

«Новый курс» в США. Социальное движение и социальная политка М., 1973;

Том Муни – узник Сан-Квентина. М., 1976;

Тайная полиция США. М., 1981;

Европейский а6солютизм второй половины ХVII – начала ХVIII века // История Европы. Т. 4. М., 1994;

Людовик ХIV: опыт психологической характеристики // Новая и новейшая история. 1996. № 6;

Документы по истории франко-турецких отношений в коллекции Ламуаньона // Средние вeкa. Вып. 59. 1997;

Герцог Сен-Симон: человек и писатель // ННИ // 2004. № 3.