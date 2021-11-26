ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ - российский архитектор.
Учился в ИЖСА (1930-1936) у Л.В. Руднева и И.А. Фомина. Работал у Руднева в архитектурной мастерской Красной Армии в Ленинграде, с 1942 года у него же в мастерской Института массовых сооружений АА СССР в Москве.
Вначале придерживался классицистической традиции, затем воспринял идеи модернизма 1960-х годов, участвовал в проектировании зданий Министерства пищевой промышленности СССР (1948), гостиницы «Советская» (1950, совместно с И.И. Ловейко, П.П. Штеллером), павильона Центральных чернозёмных областей на ВСХВ (1954), вестибюля станции метрополитена «Проспект Мира-радиальная» (1958) и др.
С 1959 года руководил мастерской № 12 «Моспроекта-1», которая отвечала за градостроительное развитие Калининского и Перовского районов Москвы. В 1965 году под руководством Лебедева был создан проект преобразования района площадь Ильича. Во главе авторского коллектива построил здание МХУ (1965-1969), одно из самых масштабных произведений советского модернизма.
Главная работа Лебедева и его мастерской - формирование общественно-административного центра Перовского раойна (с 1968; здание Райкома КПСС и Райисполкома, 1974; создание озеленённой зоны и др.).
С 1978 года главный архитектор Северо-Восточной планировочной зоны Москвы, под его руководством были спроектированы жилые районы Вешняки-Владычино, Ивановское, Новокосино. По проекту Лебедева построен (1987) Дворец пионеров и школьников Перовского района - одно из первых произведений московского постмодернизма, в котором традиционные формы (портик главного входа, башня с шатровым завершением, аркада фойе) решены нарочито объёмно и уподоблены элементам детского конструктора.
Занимался также живописью и графикой. Преподавал в МАРХИ (с 1983). Государственная премия СССР (1951), Государственная премия РСФСР (1969). Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Заметки о пространственной и эстетической сущности архитектуры. М., 1993;
Год жизни архитектора: [По дневниковым записям 1972 г.]. М., 1998.