КОМОЛОВА Нелли Павловна

Родилась в 1929 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1952 г.

Кандидатская диссертация : Крестьянское движение в Италии (1947-1950 гг.) (1956).

Докторская диссертация : Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии (1943-1947 гг.) (1973).

Работала ведущим научным сотрудником ИВИ РАН

Учителя : Н.Е.Застенкер, К.Ф.Мизиано.

Область интересов : Социальная история, политическая борьба, культура и общественная мысль в Италии ХХ в.

Сочинения: Новейшая история Италии. М., 1970;

Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. М., 1972;

Италия и Европа. Ч.1-2. М., 1990 (отв. ред и чл. авт. кол.);

Движение сопротивления в Зап. Европе. Т.1-2. М., 1990, 1991;

Европа по пути к демократии. М., 1993 (отв. ред и чл. авт. кол.);

Советские люди в европейском сопротивлении. Ч.1-2. М., 1991 (отв. ред и чл. авт. кол.);

Тоталитаризм в Европе XX в. М., 1996. (сорук. и чл. автор. колл.);

Проблемы итальянской истории. 1993 (отв. ред.);

Россия и Италия. Вып.1-3. М., 1993-1998 (отв. ред. и чл. авт. кол.);

Италия и русская культура XV-XX веков. М., 2000. Ч.I-II (отв. ред. и чл. авт. кол.).