КОЛЕСНИЦКИЙ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ

Колесницкий, Николай Филиппович (05[18].03.1910, с. Буки Житомирского уезда, Волынской губ. — 29.12.1992, Москва) — отечественный медиевист, специалист по истории средневековой Германии.

Родился в крестьянской семье. После окончания школы с 1928 по 1929 посещал педагогические курсы в г. Житомире, по окончании работал учителем в Житомирской области с 1929 по 1933. Одновременно с этим заочно учился на факультете обществоведения в Киевском институте народного образования (1930—1933). После окончания поступил на исторический факультет Московского института философии, литературы и истории. В 1938—1941 обучался там же в аспирантуре у А. И. Неусыхина . 30 мая 1941 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Саксонские восстания 1073—1075 гг.». После начала Великой Отечественной войны отправился на фронт, где прошел путь от солдата-сапера до майора-политработника. Участвовал в боях за Кенигсберг. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалями. Войну закончил в Померании. Был демобилизован в 1946. С 1947 по 1950 преподавал историю Средних веков в Загорском учительском институте, где заведовал кафедрой истории. В 1950—1953 занял должность заведующего кафедрой всеобщей истории в Воронежском педагогическом институте, одновременно преподавая по совместительству в Воронежском государственном университете. В 1953 поступил в докторантуру Института истории Академии наук СССР, в которой находился до 1955. Спустя несколько лет после ее окончания, в 1960 защитил в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина докторскую диссертацию на тему «Феодальное государство в Германии до возникновения территориальных княжеств (с 843 г. до середины ХII в.)». Одним из основных наблюдений К., вслед за Неусыхиным, было то, что в X в. Священная Римская империя по уровню социально-политического развития была во многом схожа с империей Карла Великого. Например, еще окончательно не сформировались феодальные институты: иммунитет , вассалитет и вотчинно-сеньориальная власть, а феодальная знать не приобрела полной самостоятельности. В 1963 К. было присвоено ученое звание профессора. С 1955 по 1970 преподавал в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской (МОПИ, совр. Московский государственный областной университет). Параллельно с этим, в 1969—1972 занимал должность заведующего кафедрой всеобщей истории Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, а с 1972 по 1991 заведовал кафедрой истории Древнего мира и Средних веков в МОПИ. Работал в МОПИ до марта 1992. Писал статьи для «Советской исторической энциклопедии».

Библ.: Научные труды Н. Ф. Колесницкого / Сост. А. Е. Москаленко // Средние века. Вып. 46. М., 1983. С. 422—424.

Соч.: К вопросу о периодизации истории феодального государства // Вопросы истории. 1950. № 7. С. 108—125; Эволюция раннефеодального областного и местного государственного устройства и рост вотчинной власти в Германии IX — середине XII вв. // Средние века. Вып. 9. М., 1957. С. 132—194; «Священная Римская империя» в освещении современной западногерманской историографии // Средние века. Вып. 14. 1959. С. 154—164; Характеристика феодальной собственности по королевским и частновладельческим документам Германии X—XII вв. // Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1960. № 1. С. 140—154; Хрестоматия по истории средних веков. Т. 2. М, 1963 (в соавторстве); История средних веков: Учебник для педагогических институтов. М., 1964 (в соавторстве); Феодальное государство. Пособие для учителей. М., 1967; К вопросу о раннеклассовых общественных структурах // Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1969. С. 618—637; Священная Римская империя: притязания и действительность. М, 1977; История средних веков; Учебник для студентов исторического факультета педагогических институтов. М., 1979.

Лит.: Некролог // Народный учитель. 1993. № 1—2. С. 2; Юдин М. В. «Все это из нашей истории строки»: становление и основные этапы развития факультета истории, политологии и права МГОУ // Вестник МГОУ. Сер. «История и политические науки». 2011. № 3. С. 58—69.