ХВОСТОВА Ксения Владимировна
Родилась в 1934 г. Окончила МГУ в 1957 г.
Кандидатская диссертация: Особенности аграрно-правовых отношений в поздней Византии (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1965).
Докторская диссертация: Теоретико-количественный подход в средневековой социально-экон. истории (на византийском материале) (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1981).
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра «Проблемы исторического познания» Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: История Византии, философия, методология истории.
Сочинения: Автор более 200 публикация и 7 монографий:
Особенности аграрно-правовых отношений в поздней Византии (М., «Наука», 1968)
Количественный подход в средневековой социально-экономической истории (М., «Наука», 1980)
Социально-экономические процессы в Византии и их понимание византийцами-современниками (М., «Наука», 1992)
«Гносеологические и логические проблемы исторической науки» (М., «Наука», 1995) ) (в соавторстве с Финном В.К.)
Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований (М., изд-во РГГУ, 1997) (в соавторстве с Финном В.К.)
Особенности Византийской цивилизации (М., «Наука», 2005)
Византийская цивилизация как историческая парадигма (СПб., «Алетейя», 2009).