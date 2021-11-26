ХВОСТОВА Ксения Владимировна

Родилась в 1934 г. Окончила МГУ в 1957 г.

Кандидатская диссертация : Особенности аграрно-правовых отношений в поздней Византии (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1965).

Докторская диссертация : Теоретико-количественный подход в средневековой социально-экон. истории (на византийском материале) (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1981).

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра «Проблемы исторического познания» Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История Византии, философия, методология истории.

Сочинения: Автор более 200 публикация и 7 монографий:

Особенности аграрно-правовых отношений в поздней Византии (М., «Наука», 1968)

Количественный подход в средневековой социально-экономической истории (М., «Наука», 1980)

Социально-экономические процессы в Византии и их понимание византийцами-современниками (М., «Наука», 1992)

«Гносеологические и логические проблемы исторической науки» (М., «Наука», 1995) ) (в соавторстве с Финном В.К.)

Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований (М., изд-во РГГУ, 1997) (в соавторстве с Финном В.К.)

Особенности Византийской цивилизации (М., «Наука», 2005)

Византийская цивилизация как историческая парадигма (СПб., «Алетейя», 2009).