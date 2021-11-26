ХЕВРОЛИНА Виктория Максимовна

Родилась 23.01.1931. Окончила Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ) в 1953 г.

Кандидатская диссертация : Революционное народничество и национально-освободительная борьба южных славян в 1875-1878 гг. (МГИАИ, 1969).

Докторская диссертация : Революционно-демократическая мысль о внешней политике России и межд. отношениях. Конец 60-х – нач. 80-х гг. XIX в. (Институт истории СССР АН СССР, 1988, по моногр.).

Доктор исторических наук, 1956-1966 – старший научный сотрудник, старший археограф Главного архивного управления при Совете министров СССР; 1967-1970 – старший археограф, заведующая сектором Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела; 1970-1978 – старший преподаватель, доцент кафедры археографии МГИАИ; с 1978 – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института истории СССР АН СССР (в настоящее время Института российской истории РАН).

Учителя : С.А. Никитин, А.Л. Нарочницкий.

Область интересов : Российская история, археография. История внешней политики, общественной мысли. Национально-освободительное движение на Балканах в XIX в. Историческая биография.

Сочинения: Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы: В 3 т. М., 1961-1964 (сост.);

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и революционное народничество // Славянская историография и археография. М., 1969;

Революционно-демократическая мысль о внешней политике России и межд. отношениях. Конец 60 – нач. 80-х гг. XIX в. М., 1986;

Российский дипломат граф Н. П. Игнатьев // НИИ. 1992. № 1;

История внешней политики России. Вторая пол. XIX в. М., 1997 (отв. ред., чл. авт. колл.);

Внешнеполитическая концепция российского либерализма в конце XIX в. // ВИ. 1997. № 10;

Внешнеполитические взгляды славянофилов в конце XIX в. // ННИ. 1998. № 2.

Российский дипломат граф Н.П. Игнатьев: личность, программа, тактика // Труды Института российской истории. Вып. 6 / Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. А.Н.Сахаров. М., 2006. С. 99-119.

Россия и воссоздание Болгарского государства // Труды Института российской истории. Вып. 10 / Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. Ю.А.Петров, ред.-коорд. Е.Н.Рудая. М., 2012. С. 435-444.