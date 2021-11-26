ГРИГОРЬЕВА Ирина Владимировна

Родилась 05.03.1930, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1952 г.

Кандидатская диссертация : Рабочее движение и борьба Маркса и Энгельса за революционную пролетарскую партию в Италии (1871–1877 гг.) (1958).

Докторская диссертация : Исторические взгляды Антонио Грамши (1978).

С 1956 г. работает на кафедре новой истории (в настоящее время новой и новейшей истории стран Европы и Америки) исторического факультета МГУ, пройдя путь от должности ассистента до профессора (1980). С 27.12. 2008 – профессор-консультант.

Область интересов : Новая и новейшая история Италии, деятельность А. Грамши.

Сочинения: Рабочее и социалистическое движение в Италии в эпоху I Интернационала. М.,1966;

Исторические взгляды Антонио Грамши. М.,1978;

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки: Учеб.пособ. М., 1984;

Антонио Грамши и проблемы тоталитаризма // Левые в Европе в ХХ в. М., 2001.