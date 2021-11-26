ГАЛКИНА Инна Васильевна

Родилась 05.01.1938, г. Кировоград. Окончила исторический факультет МГУ в 1960 г.

Кандидатская диссертация: Рабочее дижение в Канаде в годы Второй мировой войны (1939-1945) (ИВИ АН СССР, 1980).

Работала старшим научным сотрудником Центра северо-американских исследований Института всеобщей истории РАН . На протяжении многих лет занимала должность заместителя декана Исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.

Область интересов : Новая и новейшая история Канады, политическая и социальная история.

Сочинения: Военная экономика // Канада, 1918-1945. Ист. очерк / Отв. ред. Л.В. Поздеева. М., 1976;

Движение солидарности канадского народа с СССР // Канада, 1918-1945. Ист. очерк; Рабочее движение Канады в годы войны // Канада, 1918-1945. Ист. очерк;

Профсоюзы Канады – за право на коллективный договор // Американский ежегодник. 1982;

Рост политической активности рабочего класса Канады в годы второй мировой войны // Американский ежегодник 1984. М., 1984;

Профсоюзы Канады в годы реконверсии: 1945-1948 // Российские исследования по канадской проблематике. Вып.2. М., 1998.