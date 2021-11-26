ЕГОРОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ
ЕГОРОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ - российский литературовед.
Окончил ЛГУ (1948). Печатается с 1951 года. В 1951-1962 годах работал в Тартуском университете, где создал кафедру русской литературы (на которую пригласил из Ленинграда Ю.М. Лотмана); в 1962-1968 годах в ЛГУ. Профессор (с 1969 года). С 1978 года в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (с 2000 года - Санкт-Петербургский институт истории РАН). Автор работ по истории русской литературной критики XIX века, в которых выявляется её национальное своеобразие, рассматривается соотношение в критике научных и художественных аспектов, анализируются её жанры, методы и приёмы; исследований по истории русской общественной мысли (славянофилы, социалисты-утописты); монографий о творчестве В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова и др. С 1991 года председатель редколлегии «Литературных памятников»; возглавляет комиссию АН по наследию академика Д.С. Лихачёва.
Сочинения:
Очерки по истории русской литературной критики середины XIX в. Л., 1973;
О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль. Л., 1980;
Петрашевцы. Л., 1988;
Борьба эстетических идей в России 1860-х гг. Л., 1991;
Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999;
Аполлон Григорьев. М., 2000;
Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания. Томск, 2001;
От Хомякова до Лотмана. М., 2003;
Боткины. СПб., 2004;
Российские утопии. Исторический путеводитель. СПб., 2007.