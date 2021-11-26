ЕГОРОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ

ЕГОРОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ - российский литературовед.

Окон­чил ЛГУ (1948). Пе­ча­та­ет­ся с 1951 года. В 1951-1962 годах ра­бо­тал в Тар­ту­ском университете, где соз­дал ка­фед­ру русской литературы (на ко­то­рую при­гла­сил из Ле­нин­гра­да Ю.М. Лот­ма­на ); в 1962-1968 годах в ЛГУ. Профессор (с 1969 года). С 1978 года в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института ис­то­рии АН СССР (с 2000 года - Санкт-Пе­тербургский институт ис­то­рии РАН). Ав­тор ра­бот по ис­то­рии русской литературной кри­ти­ки XIX века, в ко­то­рых вы­яв­ля­ет­ся её национальное свое­об­ра­зие, рас­смат­ри­ва­ет­ся со­от­но­ше­ние в кри­ти­ке на­учных и художественных ас­пек­тов, ана­ли­зи­ру­ют­ся её жан­ры, ме­то­ды и приё­мы; ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии русской об­щественной мыс­ли (сла­вя­но­фи­лы, со­циа­ли­сты-уто­пи­сты); мо­но­гра­фий о твор­че­ст­ве В.Г. Бе­лин­ско­го, Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва и др. С 1991 года председатель ред­кол­ле­гии «Ли­те­ра­тур­ных па­мят­ни­ков»; воз­глав­ля­ет ко­мис­сию АН по на­сле­дию академика Д.С. Ли­ха­чё­ва .

Сочинения:

Очер­ки по ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­тур­ной кри­ти­ки се­ре­ди­ны XIX в. Л., 1973;

О мас­тер­ст­ве ли­те­ра­тур­ной кри­ти­ки. Жан­ры. Ком­по­зи­ция. Стиль. Л., 1980;

Пет­ра­шев­цы. Л., 1988;

Борь­ба эс­те­ти­че­ских идей в Рос­сии 1860-х гг. Л., 1991;

Жизнь и твор­че­ст­во Ю.М. Лот­ма­на. М., 1999;

Апол­лон Гри­горь­ев. М., 2000;

Струк­ту­ра­лизм. Рус­ская по­эзия. Вос­по­ми­на­ния. Томск, 2001;

От Хо­мя­ко­ва до Лот­ма­на. М., 2003;

Бот­ки­ны. СПб., 2004;

Рос­сий­ские уто­пии. Ис­то­ри­че­ский пу­те­во­ди­тель. СПб., 2007.