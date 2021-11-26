БАЖОВА-ГАЙДАР Ариадна Павловна

Родилась 10 августа 1925, г. Свердловск. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ) в 1946 г.

Кандидатская диссертация : "Положение рабочих на Ревдинском заводе на Урале в первой пол. XIX в". (УрГУ, 1952).

Докторская диссертация : "Русско-югославянские отношения во второй пол. XVIII в." (Институт истории СССР АН СССР, 1985).

1950–1953 – преподаватель кафедры истории СССР Уральский государственный университет; 1953 – 1962 и 1964–1966 – младший научный сотрудник Института истории АН СССР; 1962–1964 и 1966 –1971 – секретарь корпунктов газеты «Правда» в Гаване и Белграде; с 1971 – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник (с 1977 г.) Института истории СССР АН СССР. Заведующая отделом журнала Вопросы истории (1953 – 1962 гг.); научный редактор журнала "Новая и Новейшая история" (1964–1966).

Область интересов : Отечественная история; внешняя политика России; рус.-югославян. отношения ХVIII–ХIХ вв.

Сочинения: Источники для изучения культурных связей России с Сербией и Черногорией во второй пол. XVIII в. // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХVIII–ХIХ вв. М., 1978;

Из истории культурных связей югославян с Россией в XVIII в. // ВИ. 1979. № 10;

Русско-югославянские отношения во второй пол. XVIII в. М., 1982;

Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в.: Док-ты. М., 1984 (публ., один из ред., автор предисл. и сост.).