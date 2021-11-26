АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович

Советский физик, академик АН СССР , с 1953 президент АН СССР (1975–1986). Трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1960, 1973).

Окончил Киевский университетет (1930), работал в Физико-технической институте АН СССР. Во время Великой Отечественной войны разработал метод противоминной защиты кораблей (совместно с И. В. Курчатовым и В. М. Тучкевичем). Один из основателей отечественной ядерной энергетики, с 1946 г. работал над созданием атомных реакторов. С 1960 — директор Института атомной энергетики им. И. В. Курчатова. Основные труды в области ядерной физики, физики твердого тела, физики полимеров, ядерного реакторостроения. Удостоен Ленинской премии. (1959), Государственной премии СССР (1942, 1949, 1951, 1953). После Чернобыльской катастрофы , связанной с внедренным А. реактором, ушел в отставку.

Основные труды в области ядерной физики, физики твердого тела, физики полимеров, ядерного реакторостроения.