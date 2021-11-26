АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР (1966‒1991)

Высшее научное учреждение, объединявшее ученых в области педагогики , психологии и других наук, а также видных деятелей народного образования .

Создана в августе 1966 в результате преобразования АПН РСФСР. Согласно уставу, своей целью АПН ставила развитие и осуществление исследований по ведущим направлениям педагогики, психологии, возрастной физиологии и других наук, разрабатывающих вопросы воспитания и обучения подрастающего поколения. В задачи А. входило выявление возможностей в совершенствовании образования, воспитания и обучения, подготовка научных рекомендаций для использования их в системе народного образования, а также разработка механизмов совершенствования системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Кроме того, на АПН была возложена координация исследований в области педагогических наук, содействие развитию педагогических наук в союзных республиках и распространению педагогических знаний. Структура АПН неоднократно менялась: в 1970 гг. в нее входили 3 отделения: теории и истории педагогики, дидактики и частных методик, психологии и возрастной физиологии. В составе АПН находилось 12 НИИ: общей педагогики, общей и педагогической психологии , физиологии детей и подростков, дошкольного воспитания, общих проблем воспитания, содержания и методов обучения, школьного оборудования и технических средств обучения, художественного воспитания, трудового обучения и профессиональной ориентации, преподавания русского языка в национальной школе, общего образования взрослых и дефектологии . Также на базе А. функционировали 10 экспериментальных школ, библиотека по народному образованию им. К. Д. Ушинского, Научный архив и другие учреждения. В 1990 в составе АПН СССР были отделения методологии, теории и истории педагогики, общего и профессионального образования; психологии, возрастной физиологии и дефектологии; философии, социологии, образования и культуры, а также 20 НИИ в Москве, С.-Петербурге, Казани, Иркутске, Ташкенте, Алма-Ате и Томске. Также в ведении АПН находилось 17 экспериментальных учебных заведений. При АПН был создан Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров и руководящих кадров народного образования. При АПН также имелись аспирантура и докторантура , государственный научно-педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского, Всероссийская заочная математическая школа, Научный архив и Художественно-педагогический музей игрушки в Загорске. При Президиуме АПН действовал редакционно-издательский совет: издательская деятельность А. осуществлялась преимущественно через издание «Педагогика». АПН издавал журналы «Советская педагогика», «Вопросы психологии», «Семья и школа», «Русский язык в национальной школе», «Дефектология» и, совместно с АН СССР, журнал «Квант». АПН с 1946 присуждала премию им. К. Д. Ушинского, а с 1969 — им. Н. К. Крупской. Также АПН регулярно устраивала Всероссийские педагогические чтения и конкурсы учительских докладов, поддерживала связи с научно-педагогическими учреждениями 96 стран. Высшим руководящим органом АПН являлось Общее собрание ее членов, созываемое не реже 2 раз в год, а в период между сессиями Общего собрания — Президиум, избиравшийся сроком на 5 лет. Президенты АПН СССР: И. А. Каиров (1946–1967), В. М. Хвостов (1967–1971), В. Н. Столетов (1972–1981), М. И. Кондаков (1981–1987), В. Г. Костомаров (1990–1991). Преемницей союзной Академии в конце 1991 стала РАО.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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