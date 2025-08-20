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Мирный Атом. Отец атомной технологии в СССР – Игорь Курчатов. Курчатов-уникальный ученый и прекрасный организатор. Первая атомная бомба СССР, восстановление паритета с США. Еще во время работы над бомбой задача- мирное применение атома. Первая атомная станция построена в СССР. Первая самоподдерживающаяся атомная реакция в Евразии- СССР Гонка за мирный атом с США. Первая подводная лодка с атомным двигателем. Первый атомный ледокол на выставке привел в шок американцев.

Курчатов не дожил до своего триумфа.

СССР начинает экспортировать атом.