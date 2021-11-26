ЗЕЛЬИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
ЗЕЛЬИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - российский историк античности.
В 1916 году окончил историко-филологический факультет Московского университета и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Революционные события прервали его академическую карьеру. На протяжении ряда лет Зельин преподавал русский язык и историю в школах, вёл музыкальные занятия в детских садах и др. В науку вернулся только в 1934 году, был зачислен в штат кафедры древней истории в том же году восстановленного исторического факультета МГУ на должность исполняющего обязанности профессора. В конце 1938 года был приглашён в Институт истории АН СССР (с 1955 года работал только там).
Внёс значительный вклад в исследование проблем ранней греческой философии, социальной истории Аттики архаической эпохи, эллинизма. Зельин рассматривал эллинизм как конкретно-историческое явление, подчёркивая, что его не следует возводить в социологическую категорию этапа развития рабовладельческого общества. В социальных конфликтах ранней Аттики он видел не только противостояние аристократии и демоса, но и соперничество локальных элит. При изучении истории эллинизма, особенно Египта, Зельин выделил многообразие форм зависимости, которые не могут быть сводимы только к чистому рабству. Большой интерес представляют взгляды Зельина на характер социально- экономических отношений и роль внеэкономического принуждения в античном обществе.
Иллюстрация: Архив БРЭ.