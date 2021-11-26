ВАРГА ЕВГЕНИЙ САМУИЛОВИЧ
ВАРГА ЕГЕНИЙ САМУИЛОВИЧ - экономист-международник и политический деятель, академик АН СССР (1939 год).
Родился в семье сельского учителя. Окончил Будапештский университет, там же в 1909 году получил степень доктора философских наук. В 1906 году вступил в социал-демократическую партию Австро-Венгрии, редактировал экономический отдел партийной газеты «Непшава». В 1918-1919 годах - профессор политической экономии Будапештского университета, в 1919 году - нарком финансов и пред. ВСНХ Венгерской советской республики 1919 года.
После её поражения эмигрировал в Советскую Россию, опубликовал в Москве книгу «Проблемы экономической политики при пролетарской диктатуре» (1920 год). Делегат 4-6-го конгрессов Коминтерна; в 1921-1928 годах возглавлял Статистико-информационный институт Исполкома Коминтерна («бюро Варга»), готовивший ежеквартальные обзоры мирового хозяйства.
Примкнул к позиции И.В. Сталина по вопросу о «построении социализма в одной стране». В 1927-1947 годы - директор Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, в 1931-1937 годы одновременно директор Института красной профессуры; главный редактор журнала «Мировое хозяйство и мировая политика». В 1939-1946 годы - академик-секретарь Отделения экономики и права; в 1946-1953 годы - член Президиума АН СССР.
Руководил разработкой концепции «общего кризиса капитализма». В 1920-1930-е годы Варг полагал, что новым источником глобальных империалистических конфликтов в XX веке станет борьба за нефть, в том числе между США и Великобританией.
После Второй мировой войны прогнозировал новый острый кризис перепроизводства в США и рекомендовал Сталину бойкотировать план Маршалла. Однако Варг поставил под сомнение неизбежность межимпериалистических войн и полную подчинённость правительств западных стран конкурирующим на мировом рынке группам финансового капитала, а также унификацию моделей социализма для стран Восточной Европы по советскому образцу. Недовольный этими выводами Сталин распорядился закрыть руководимый Варгом институт.
С 1956 году Варг работал в новом Институте мировой экономики и международных отношений и за вклад в политэкономию капитализма в 1963 году был удостоен Ленинской премии. Однако перед смертью он составил записку, в которой осуждал (с ортодоксально-марксистских позиций) режим советской бюрократии. Слухи о «завещании» Варга вызвали публикацию в 1965 году в самиздате и в 1970 году на французском языке в Париже под именем Варга острокритическое сочинение «Российский путь перехода к социализму», написанного на самом деле литературоведом Г.Н. Поспеловым. Подлинный текст Варга «Вскрыть через 25 лет» был опубликован в 1991 году (журнал «Полис», № 2, 3).
Награждён тремя орденами Ленина.