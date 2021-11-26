ВАРГА ЕВГЕНИЙ САМУИЛОВИЧ

ВАРГА ЕГЕНИЙ САМУИЛОВИЧ - эко­но­мист-ме­ж­ду­на­род­ник и по­ли­тический дея­тель, академик АН СССР (1939 год).

Ро­дил­ся в се­мье сель­ско­го учи­те­ля. Окон­чил Бу­да­пешт­ский университет, там же в 1909 году по­лу­чил сте­пень доктора фи­лософских на­ук. В 1906 году всту­пил в со­ци­ал-де­мокра­тическую пар­тию Ав­ст­ро-Венг­рии, ре­дак­ти­ро­вал эко­но­мический от­дел пар­тий­ной газеты «Не­пша­ва». В 1918-1919 годах - профессор по­ли­тической эко­но­мии Бу­да­пешт­ско­го университета, в 1919 году - нар­ком фи­нан­сов и пред. ВСНХ Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года.

По­сле её по­ра­же­ния эми­гри­ро­вал в Советскую Рос­сию, опуб­ли­ко­вал в Мо­ск­ве книгу «Про­бле­мы эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки при про­ле­тар­ской дик­та­ту­ре» (1920 год). Де­ле­гат 4-6-го кон­грес­сов Ко­м­ин­тер­на; в 1921-1928 годах воз­глав­лял Ста­ти­сти­ко-ин­фор­мационный институт Ис­пол­ко­ма Ко­м­ин­тер­на («бю­ро Варга»), го­то­вив­ший еже­квар­таль­ные об­зо­ры ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва.

Примк­нул к по­зи­ции И.В. Ста­ли­на по во­про­су о «по­строе­нии со­циа­лиз­ма в од­ной стра­не». В 1927-1947 годы - ди­рек­тор Института ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки АН СССР, в 1931-1937 годы од­но­вре­мен­но ди­рек­тор Института крас­ной про­фес­су­ры; главный редактор журнала «Ми­ро­вое хо­зяй­ст­во и ми­ро­вая по­лити­ка». В 1939-1946 годы - академик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния эко­но­ми­ки и пра­ва; в 1946-1953 годы - член Пре­зи­диу­ма АН СССР.

Ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой кон­цеп­ции «об­ще­го кри­зи­са ка­пи­та­лиз­ма ». В 1920-1930-е годы Варг по­ла­гал, что но­вым ис­точ­ни­ком гло­баль­ных им­пе­риа­ли­стических кон­флик­тов в XX веке ста­нет борь­ба за нефть, в том числе ме­ж­ду США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны про­гно­зи­ро­вал но­вый ост­рый кри­зис пе­ре­про­из­вод­ст­ва в США и ре­ко­мен­до­вал Ста­ли­ну бой­ко­ти­ро­вать план Мар­шал­ла . Од­на­ко Варг по­ста­вил под со­мне­ние не­из­беж­ность меж­им­пе­ри­а­ли­стических войн и пол­ную под­чи­нён­ность пра­ви­тельств западных стран кон­ку­ри­рую­щим на ми­ро­вом рын­ке груп­пам фи­нан­со­во­го ка­пи­та­ла, а так­же уни­фи­ка­цию мо­де­лей со­циа­лиз­ма для стран Восточной Ев­ро­пы по советскому об­раз­цу. Не­до­воль­ный эти­ми вы­во­да­ми Ста­лин рас­по­ря­дил­ся за­крыть ру­ко­во­ди­мый Варгом ин­сти­тут.

С 1956 году Варг ра­бо­тал в но­вом Институте ми­ро­вой эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний и за вклад в по­лит­эко­но­мию ка­пи­та­лиз­ма в 1963 году был удо­сто­ен Ле­нин­ской премии. Од­на­ко пе­ред смер­тью он со­ста­вил за­пис­ку, в ко­то­рой осу­ж­дал (с ор­то­док­саль­но-мар­кси­ст­ских по­зи­ций) ре­жим советской бю­ро­кра­тии. Слу­хи о «за­ве­ща­нии» Варга вы­зва­ли пуб­ли­ка­цию в 1965 году в сам­из­да­те и в 1970 году на французском языке в Па­ри­же под име­нем Варга ост­рок­ри­тическое сочинение «Рос­сий­ский путь пе­ре­хо­да к со­циа­лиз­му», на­пи­сан­но­го на са­мом де­ле ли­те­ра­ту­ро­ве­дом Г.Н. По­спе­ло­вым. Под­лин­ный текст Варга «Вскрыть че­рез 25 лет» был опуб­ли­ко­ван в 1991 году (журнал «По­лис», № 2, 3).

На­гра­ж­дён тремя ор­де­на­ми Ле­ни­на.

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