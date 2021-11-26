ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1917). Кандидат исторических наук (без защиты диссертации, 1936). Докторская: «Исследование о Русской Правде» (1939). Сотрудник Дмитровского краеведческого музея (1918), сотрудник библиотеки Самарского общества истории, археологии и этнографии (1919-23), преподавал в Самарском университете (1921-23). С 1923 преподавал в школе, на рабфаке, Химическом техникуме, в Книжном политехникуме (1931-34), сотрудник Общества изучения Московской губернии. С 1923 внештатный (1923-30) сотрудник ГИМ, с 1940 заведующий отделом рукописей. С 1934 (доцент), профессор (1940), декан исторического факультета (1945-47), основатель и первый заведующий кафедрой источниковедения (1953-1962) исторического факультета МГУ. Старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1936-57), Института славяноведения (1957-65). Академик-секретарь отделения исторических наук (1953-57). Возглавлял Группу по изданию Полного собрания русских летописей в ИИ АН СССР, ответственный редактор серии ПСРЛ (25-30 тома). Возглавлял воссозданную по его инициативе Археографическую комиссию (1956-65), основатель и главный редактор «Археографического ежегодника» (1957-65).

Член-корр. (1946), академик (1953) АН СССР. Действительный член Польской АН (1959), почетный член Американской ассоциации историков (1963).

В своих исследованиях всегда в центр ставил исторический источник. Автор первого советского учебного пособия по источниковедению («Источниковедение истории СССР» (М., 1940)). Разработал классическую концепцию генезиса древнерусских городов, сравнивая их со средневековыми городами Европы. Считал, что основой развития городов стало земледелие и ремесло, подчеркивал феодальную сущность городской экономики и общества. Большое внимание уделял истории Москвы, доказывая, что она с самого начала была городским поселением, а не княжеской усадьбой.

Сочинения:

Псковское восстание 1650 г. М.-Л., 1935;

Исследование о Русской Правде. М., 1941;

Древнерусские города. М., 1946 (2-е изд. М., 1956);

Древняя Москва (XII-XV вв.). М., 1947;

Крестьянские и городские восстания на Руси (XI-XIII вв.). М., 1955;

Россия в XVI столетии. М., 1962;

Средневековая Россия на международных путях (XIV-XV вв.). М., 1966;

Русская культура X-XVIII вв. М., 1968;

Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969;

Классовая борьба в России XVII в. М., 1969;

Российское государство XV-XVII вв. М., 1973;

Древняя Русь, М., 1975;

Русское летописание. М., 1979;

Русская палеография. М., 1982.