СМИРИН, МОИСЕЙ МЕНДЕЛЕВИЧ

Сми́рин, Моисей Менделевич (23.10[04.11].1895, Дисна, ныне Витебская обл., Белоруссия — 20.05.1975, Москва) — советский историк-медиевист. Из семьи учителя еврейского происхождения. Окончил гимназию в родном городе. После Российской революции 1917 находился на административной и педагогической работе в Смоленской губернии. В 1921 поступил в Смоленский институт народного образования, откуда перевелся на факультет общественных наук МГУ. Затем продолжил обучение в аспирантуре РАНИОН (окончил в 1929). В 1930–1934 преподавал всеобщую историю в вузах г. Горький (ныне Нижний Новгород), в 1935–1940 — в педагогических институтах им. А. С. Бубнова и им. К. Либкнехта в Москве, где заведовал кафедрами истории Зап. Европы. С 1935 — старший научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры. Кандидат исторических наук (1937, тема диссертации: «Аграрные отношения в Юго-Западной Германии в XV–XVI вв.»). С 1938 — преподаватель (с 1949 — профессор) всеобщей истории на историческом факультете МГУ и старший научный сотрудник Института истории АН СССР. Док­тор исторических наук (1946, тема диссертации: «Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская вой­на»). Ответственный редактор 4-го тома «Всемирной истории» (1958), охватывавшего период с начала XVI до середины XVII в. Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1948). Награжден орденом Трудового Красного знамени (1954). Иностранный член Академии наук ГДР (1956).

Автор более 150 работ, посвященных социально-экономической, политической и культурной жизни Германии и сопредельных стран (Чехии, Австрии, Швейцарии) в XV–XVI вв. Внес значительный вклад в изучение истории Крестьянской вой­ны в Германии 1524–1526 . В работах С. представлена подробная картина народных движений в Германии на рубеже XV–XVI вв., анализируются политическая борьба в городах, изменения в хозяйственном и политико-правовом положении различных слоев германского населения, а также подробно рассмотрены взгляды и деятельность Т. Мюнцера . Выступал последовательным сторонником марксистского метода в исторической науке, в ходе идео­логических кампаний конца 1940-х призывал отмежеваться от дореволюционной российской историографии. Предложенная С. концепция «народной Реформации» была воспринята и популяризирована в западной науке германским историком П. Бликлем (1938–2017). В последние годы жизни С. занимался сюжетами, связанными с Возрождением и ренессансным гуманизмом в Германии и, особенно, с фигурой Эразма Роттердамского . Среди учеников С. — В. Е. Майер, В. М. Володарский.

Соч .: Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952; Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская вой­на. 2-е изд. М., 1955; Германия эпохи Реформации и Великой Крестьянской вой­ны. М., 1962; К истории раннего капитализма в германских землях (XV–XVI вв.). М., 1969; Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии: Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М., 1978.

Ист .: Письма М. М. Смирина к В. А. Ермолаеву (1952–1973 гг.) / Публ. В. А. Соломонова, Т. В. Широковой // Средние века. Вып. 72 (3–4). 2011. С. 280–304.

Лит .: Володарский В. М. Научно-педагогическая деятельность М. М. Смирина // Средние века. Вып. 28. 1965. С. 3–11; Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука. М.—СПб., 2016. С. Г. Мереминский .