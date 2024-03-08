СКАЗКИН, СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Скáзкин, Сергей Данилович (07[19].10.1890, Новочеркасск — 14.04.1973, Москва) — советский историк, действительный член Академии наук (АН) СССР (1958). Родился в семье казачь­его офицера. В 1908 окончил Донской кадетский корпус, в 1909–1915 учился на историко-филологическом факультете Московского университета, где среди его преподавателей были А. Н. Савин , Р. Ю. Виппер , Д. М. Петрушевский . В 1920–1930-х совмещал педагогическую работу в нескольких вузах, в том числе в Высшей партийной школе (1925–1961), с научно-исследовательской деятельностью в Институте истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Первые работы С. были в основном посвящены истории XIX в. В 1928 вышла его монография «Конец Австро-русско-германского союза». В период, когда советская (марксистская) историческая наука находилась еще в стадии становления, этот труд отличался от прочих глубоким анализом архивного, в основном неопубликованного материала. С. участвовал в работе над изданием «Истории дипломатии» (Т. 1. М., 1941), удостоенной Сталинской премии.

Главный вклад С. в историческую науку заключался в формировании советской концепции истории Средних веков как феодальной формации. После постановления о преподавании Гражданской истории 1934 С. совместно с Е. А. Косминским и А. Д. Удальцовым создают программы, учебники и хрестоматии по истории Средних веков. С 1935 — профессор образованной в 1934 кафедры истории Средних веков исторического факультета МГУ; в 1940–1943 — декан исторического факультета, с 1949 вплоть до смерти — заведующий кафедрой Средних веков. С 1937 работал в Институте истории АН СССР, где с 1961 заведовал сектором истории Средних веков. С 1959 являлся ответственным редактором ежегодника «Средние века». Многочисленные статьи С. были посвящены разным проблемам средневековой истории: аграрным отношениям, истории крестьянства, еретическим движениям, Возрождению, истории Франции XVI–XVIII вв., абсолютизму, истории культуры и средневековой философии, историографии. При жизни была опубликована всего одна книга С. по медиевистике — «Очерки по истории западноевропейского крестьянства в Средние века» (М., 1968), представлявшая собой курс его лекций для студентов МГУ. С. был автором глав в академических коллективных трудах «Всемирная история» (Т. 3–4. М., 1957–1958) и «История Франции» (Т. 1. М., 1972), а также в вышедшем под его же редакцией университетском учебнике по истории Средних веков (1966), по которому велось преподавание последнюю четверть века существования СССР. По воспоминаниям современников лекции С. сочетали в себе систематичность в организации изложения с ярким авторским материалом. В 1966 подписал протест 25 советских деятелей культуры против попыток реабилитации И. В. Сталина .

Библ .: Библиография трудов академика С. Д. Сказкина / Сост. Р. И. Горячева, И. И. Осиновский // Сказкин С. Д. Избранные труды по истории. М., 1973. С. 427–443.

Лит .: Гутнова Е. В., Чистозвонов А. Н. Академик Сергей Данилович Сказкин и проблемы медиевистики // Европа в средние века: экономика, политика, культура. М., 1972. С. 5–15; Вспоминая С. Д. Сказкина. К 30-летию со дня кончины // Средние века. Вып. 65. М., 2004. С. 230–289. П. Ю. Уваров .