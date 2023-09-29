Пигулéвская, Нина Викторовна

Пигулéвская, Нина Викторовна (урожд. Стебницкая) (01[13].01.1894, Санкт-Петербург — 17.02.1970, Ленинград) — российский востоковед и византинист, член-корреспондент Академии наук (АН) СССР (1946). Из польской дворянской семьи, обу­чалась в женской частной гимназии М. Н. Стоюниной, в 1912–1918 — на историко-филологическом факультете Высших женских (Бестужевских) курсов. Специализировалась на истории раннехристианской и византийской церквей. В 1918 вышла замуж за ученого-химика Г. В. Пигулевского, в дальнейшем профессора Ленинградского университета. В 1918–1922 в аспирантуре Восточного факультета Петроградского университета изучала восточные языки: древнееврейский, сирийский, арамейский. С 1921 — хранитель восточных рукописей Рукописного отдела Государственной публичной библиотеки. Первые научные работы были посвящены гебраистике и ранней истории христианства, затем сирологии. В 1928 П. была арестована за участие в деятельности христианско-просветительского кружка А. А. Мейера «Воскресение», приговорена к 5 годам лагерей, отбывала заключение в Соловецком лагере особого назначения, в 1931 по болезни переведена в ссылку в Архангельск. В 1934 вернулась в Ленинград, работала научным сотрудником в Институте истории науки и техники АН СССР (1934–1936), библиотекарем в Научной библиотеке Ленинградского университета (1936–1938). С 1938 и до конца жизни — научный сотрудник Института востоковедения АН СССР. В 1938 П. присуждена ученая степень кандидата филологических наук без защиты диссертации. В 1939 защитила диссертацию доктора исторических наук по теме «Месопотамия на рубеже V и VI вв. н. э. (Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник)». Во время блокады в 1942 была заместителем директора Института востоковедения, в 1942–1944 находилась в эвакуации. Преподавала в высших учебных заведениях Ленинграда. В 1946 избрана членом-корреспондентом АН СССР. С 1952 — вице-председатель Российского палестинского общества при АН СССР, с 1954 — ответственный редактор «Палестинского сборника». С 1960 — член Азиатского общества (Франция). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1964), орденами «Знак Почета» (1945, 1953) и медалями. Автор статей и монографий по экономике и культуре Византии, Сирии, Ирана в раннее Средневековье.

Соч. : Месопотамия на рубеже V–VI вв. н. э. М.–Л., 1940; Сирийские источники по истории народов СССР. М.–Л., 1941; Византия и Иран на рубеже VI и VII вв. М.–Л., 1946; Византия на путях в Индию. М.–Л., 1951; Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.–Л., 1964; Ближний Восток, Византия, славяне. Л., 1976; Культура сирийцев в Средние века. М., 1979; Сирийская средневековая историография: исследования и переводы. СПб., 2011.

Лит. : Курбатов Г. Л. Н. В. Пигулевская: штрихи к портрету и научной биографии // Россия и арабский мир: Научные и культурные связи. Вып. 2. СПб., 1996. С. 87–92. А. В. Кузнецов .