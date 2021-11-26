НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИСТОРИКОВ СССР

Организация, объединяющая историков СССР для представительства их в Международном комитете исторических наук (МКИН) и др. междунар. науч. ист. орг-циях.

Избран на Всесоюзной конференции историков в 1955. В состав комитета входят представители всех союзных республик и крупнейших науч. центров страны. Работой комитета руководит созываемое 2- 3 раза в год Бюро (28 чел.), включающее ведущих историков СССР, а также избираемые Бюро председатель и ученый секретарь Нац. комитетата. Задачей комитета является развитие междунар. связей сов. историков путем организации и участия в Международных конгрессах историков, конференциях и симпозиумах, созываемых МКИН, встречах, организуемых Нац. комитетами историков различных стран. Комитет содействует ознакомлению науч. общественности зарубежных стран с достижениями ист. науки в СССР, способствует публикации статей сов. ученых в зарубежных журналах. При комитете работают секции: балканская, византинистов, по экономич. истории. Пред. комитета: А. М. Панкратова (1955- 57), А. А. Губер (с 1957).

Автор статьи: И. А. Желенина.

Советская историческая энциклопедия