МУРЗИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУРЗИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский изо­бре­та­тель.

В 1938 году окон­чил Институт ин­же­не­ров ком­му­наль­но­го строи­тель­ст­ва. С 1942 года - в во­ен­ном НИИ, раз­ра­ба­ты­вал ап­па­ра­ту­ру для отечественной ПВО. Вдох­нов­лён­ный му­зы­кой и фи­лософско-мис­тическими идея­ми А.Н. Скря­би­на , Мурзин в кус­тар­ных ус­ло­ви­ях около 10 лет кон­ст­руи­ро­вал мно­го­го­лос­ный син­те­за­тор АНС (ра­бо­чая мо­дель соз­да­на в 1958 году) - пер­вый в ми­ре об­ра­зец элек­тро­му­зы­каль­но­го ин­ст­ру­мен­та по­доб­но­го ти­па.

Ос­но­вал и воз­гла­вил пер­вую в Рос­сии Экс­пе­риментальную сту­дию элек­трон­ной му­зы­ки (1967-1970 годы), с ко­то­рой со­труд­ни­ча­ли ком­по­зи­то­ры А.М. Вол­кон­ский, С.А. Гу­бай­ду­ли­на, А.Г. Шнит­ке, Э.В. Де­ни­сов, Э.Н. Ар­темь­ев, П.Н. Ме­ща­ни­нов, А.П. Нем­тин, С.А. Крей­чи и другие.

В 1965-1968 годах вы­сту­пал с на­учными док­ла­да­ми на «Аку­сти­че­ских сре­дах» в Московской консерватории, в 1968 году - на Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции по элек­трон­ной му­зы­ке во Фло­рен­ции. В об­шир­ной по­ле­мической статье «О при­ро­де и за­ко­но­мер­но­стях эс­те­ти­че­ско­го вос­при­ятия и пу­тях ста­нов­ле­ния му­зы­ки элек­трон­ной и цве­та» (1966-1970 годы), апел­ли­руя к народной и тра­диционной му­зы­ке Вос­то­ка, с од­ной сто­ро­ны, и к «обер­то­наль­ной» гар­мо­нии Скря­би­на - с дру­гой, кри­ти­ко­вал 12-то­но­вую рав­но­мер­ную тем­пе­ра­цию как ма­те­рию ис­чер­пав­шей се­бя гар­мо­ни­че­ской то­наль­но­сти.

Оце­ни­вая фи­зио­ло­гические ре­сур­сы слу­ха как не до кон­ца рас­кры­тые, Мурзин при­зы­вал твор­цов но­вой му­зы­ки к ос­вое­нию мик­ро­хро­ма­ти­ки (на ос­но­ве 72-ча­ст­но­го де­ле­ния ок­та­вы), со­но­ри­ки и эк­ме­ли­ки. Ста­тья опубли­ко­ва­на в его книге «АНС. У ис­то­ков элек­трон­ной му­зы­ки» (2008 год; со­дер­жит так­же ста­тьи и вос­по­ми­на­ния о Мурзине).