МИСОННИ

МИСОННИ - ар­хео­ло­гический па­мят­ник в пе­ще­ре Ми­сон­ни; ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра и ке­ра­мическая тра­ди­ция VIII-VII ввеков до н. э. на се­ве­ро-за­па­де Ко­рей­ско­го полуострова и на тер­ри­то­рии Южной Мань­чжу­рии.

1) Ар­хео­ло­гический па­мят­ник в пе­ще­ре Ми­сон­ни (ущелье Ый­джу, провинция Пхё-нан-Пук­то, КНДР). Ис­сле­до­ван в 1959 году Институтом ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии АН КНДР. Ли­то­ло­гические от­ло­же­ния вклю­ча­ют 2 куль­тур­ных го­ри­зон­та: не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка. Из не­оли­тического го­ри­зон­та про­ис­хо­дит ке­ра­ми­ка с ёлоч­ным ор­на­мен­том, ка­мен­ные гру­зи­ла, за­го­тов­ка ка­мен­но­го ору­дия, из­де­лия из кос­ти, неф­ри­то­вая про­низ­ка. Пред­ло­жен­ная ав­то­ра­ми рас­ко­пок да­та (около 6000 года до н. э.) ос­па­ри­ва­ет­ся; Ким Вон Йон на ос­но­ве со­пос­тав­ле­ний с позд­ним не­оли­том Внутренней Мон­го­лии пред­ла­га­ет да­ту около 2000 года до н. э. К верх­не­му слою (дал на­зва­ние куль­ту­ре Миссони) от­но­сят­ся 11 тру­по­по­ло­же­ний без вы­яв­лен­ных по­гре­баль­ных кон­ст­рук­ций. Сре­ди на­хо­док: 2 брон­зовых кель­та, ка­мен­ные шли­фо­ван­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, пряс­ли­ца из кам­ня и гли­ны, кос­тя­ные про­кол­ки, неф­ри­то­вые про­низ­ки, кос­ти жи­вот­ных. Ха­рак­тер­на ке­ра­ми­ка: леп­ные кув­ши­ны се­ро-бу­ро­го или бу­ро­го цве­та с уд­ли­нён­ным гор­лом, ко­то­рое по­сте­пен­но су­жа­ет­ся кни­зу, с боль­шим ок­руг­лым ту­ло­вом и срав­ни­тель­но не­боль­шим пло­ским до­ныш­ком, ино­гда с под­до­ном; на ту­ло­ве го­ри­зон­таль­но рас­по­ло­же­ны 2 или 4 руч­ки, диа­мет­раль­но про­ти­во­по­лож­ные друг дру­гу; про­сле­жи­ва­ют­ся сле­ды ло­ще­ния, на гор­лыш­ке и на ту­ло­ве - про­чер­чен­ный ор­на­мент в ви­де поя­сков из го­ри­зон­таль­ных па­рал­лель­ных ли­ний (рисунок 1).

2) Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра и ке­ра­мическая тра­ди­ция VIII-VII веков до н. э. на се­ве­ро-за­па­де Ко­рей­ско­го полуострова и на тер­ри­то­рии Южной Мань­чжу­рии . Вы­де­ле­на северо-корейскими ар­хео­ло­га­ми (Ким Ён­ган, Ли Джи­рин и др.) в се­рии ра­бот 1960-х голов. Основной ин­ди­ка­тор куль­ту­ры - ке­ра­ми­ка, как в верх­нем слое пе­ще­ры Миссони, по­лу­чив­шая ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в бас­сей­нах рек Ам­нок­кан (Ялуц­зян), Ляо­хэ, Сун­га­ри и на полуострове Ляо­дун. От­кры­тые по­се­ле­ния. Под­пря­мо­уголь­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки со стол­ба­ми кар­ка­са по пе­ри­мет­ру и оча­гом по­сре­ди­не. Тру­по­по­ло­же­ния и тру­по­сож­же­ния, ча­ще оди­ноч­ные, в основном в ка­мен­ных ящи­ках, есть в пе­ще­рах, грун­то­вых ямах; вы­яв­ле­ны кол­лек­тив­ные, под ка­мен­ной на­сы­пью. Ке­ра­ми­ка ти­па Миссони час­то встре­ча­ет­ся с брон­зо­вы­ми «скрип­ко­вид­ны­ми» кин­жа­ла­ми (например, в по­гре­бе­нии с ка­мен­ной на­сы­пью Ган­шан), брон­зо­вы­ми клев­ца­ми «ква» и вее­ро­об­раз­ны­ми кель­та­ми (рисунки 2, 3). По мне­нию корейских ар­хео­ло­гов, Миссони свя­за­на с од­ной из древ­них групп тун­гу­со-мань­чжур­ских на­ро­дов («емэк», по корейским пись­мен­ным ис­точ­ни­кам), часть ко­то­рой во­шла в со­став на­се­ле­ния Древ­не­го Чо­со­на (Ко­чо­сон). По ар­хео­ло­гическим дан­ным, Миссони скла­ды­ва­ет­ся на ос­но­ве ме­ст­ной куль­тур­ной тра­ди­ции не­ор­на­мен­ти­рованной ке­ра­ми­ки не­оли­та и ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка. Ке­ра­мическая тра­ди­ция Миссони про­ник­ла на Япон­ские острова, ока­зав влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние куль­ту­ры Яёй. На ос­но­ве Миссони сфор­ми­ро­ва­лась куль­ту­ра брон­зо­во­го ве­ка Муг­бан­ни (ха­рак­тер­ны по­лу­под­зем­ные доль­ме­ны, ши­ро­ко­гор­лые кув­ши­ны с длин­ной шей­кой и ок­руг­лым ту­ло­вом, брон­зо­вые уд­ли­нён­ные «скрип­ко­вид­ные» кин­жа­лы и на­ко­неч­ни­ки стрел), ко­то­рая от­но­сит­ся ко 2-му чо­сон­ско­му пе­рио­ду (IV-III векам до н. э.) и рас­про­стра­ни­лась на юг Ко­рей­ско­го полуострова. В основном ареа­ле Миссони сме­ни­лась куль­ту­рой ран­не­го же­лез­но­го ве­ка с эле­мен­та­ми куль­ту­ры Ки­тая эпо­хи Чжань­го (цар­ст­во Янь).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)