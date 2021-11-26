МИСОННИ
МИСОННИ - археологический памятник в пещере Мисонни; археологическая культура и керамическая традиция VIII-VII ввеков до н. э. на северо-западе Корейского полуострова и на территории Южной Маньчжурии.
1) Археологический памятник в пещере Мисонни (ущелье Ыйджу, провинция Пхё-нан-Пукто, КНДР). Исследован в 1959 году Институтом археологии и этнографии АН КНДР. Литологические отложения включают 2 культурных горизонта: неолита и бронзового века. Из неолитического горизонта происходит керамика с ёлочным орнаментом, каменные грузила, заготовка каменного орудия, изделия из кости, нефритовая пронизка. Предложенная авторами раскопок дата (около 6000 года до н. э.) оспаривается; Ким Вон Йон на основе сопоставлений с поздним неолитом Внутренней Монголии предлагает дату около 2000 года до н. э. К верхнему слою (дал название культуре Миссони) относятся 11 трупоположений без выявленных погребальных конструкций. Среди находок: 2 бронзовых кельта, каменные шлифованные наконечники стрел, пряслица из камня и глины, костяные проколки, нефритовые пронизки, кости животных. Характерна керамика: лепные кувшины серо-бурого или бурого цвета с удлинённым горлом, которое постепенно сужается книзу, с большим округлым туловом и сравнительно небольшим плоским донышком, иногда с поддоном; на тулове горизонтально расположены 2 или 4 ручки, диаметрально противоположные друг другу; прослеживаются следы лощения, на горлышке и на тулове - прочерченный орнамент в виде поясков из горизонтальных параллельных линий (рисунок 1).
2) Археологическая культура и керамическая традиция VIII-VII веков до н. э. на северо-западе Корейского полуострова и на территории Южной Маньчжурии. Выделена северо-корейскими археологами (Ким Ёнган, Ли Джирин и др.) в серии работ 1960-х голов. Основной индикатор культуры - керамика, как в верхнем слое пещеры Миссони, получившая широкое распространение в бассейнах рек Амноккан (Ялуцзян), Ляохэ, Сунгари и на полуострове Ляодун. Открытые поселения. Подпрямоугольные в плане полуземлянки со столбами каркаса по периметру и очагом посредине. Трупоположения и трупосожжения, чаще одиночные, в основном в каменных ящиках, есть в пещерах, грунтовых ямах; выявлены коллективные, под каменной насыпью. Керамика типа Миссони часто встречается с бронзовыми «скрипковидными» кинжалами (например, в погребении с каменной насыпью Ганшан), бронзовыми клевцами «ква» и веерообразными кельтами (рисунки 2, 3). По мнению корейских археологов, Миссони связана с одной из древних групп тунгусо-маньчжурских народов («емэк», по корейским письменным источникам), часть которой вошла в состав населения Древнего Чосона (Кочосон). По археологическим данным, Миссони складывается на основе местной культурной традиции неорнаментированной керамики неолита и раннего бронзового века. Керамическая традиция Миссони проникла на Японские острова, оказав влияние на формирование культуры Яёй. На основе Миссони сформировалась культура бронзового века Мугбанни (характерны полуподземные дольмены, широкогорлые кувшины с длинной шейкой и округлым туловом, бронзовые удлинённые «скрипковидные» кинжалы и наконечники стрел), которая относится ко 2-му чосонскому периоду (IV-III векам до н. э.) и распространилась на юг Корейского полуострова. В основном ареале Миссони сменилась культурой раннего железного века с элементами культуры Китая эпохи Чжаньго (царство Янь).