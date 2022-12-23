МИЛЛЕР, АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

Миллер, Анатолий Филиппович (16.02[01.03].1901, Новороссийск — 03.10.1973, Москва) — выдающийся советский историк-турколог и дипломат, автор фундаментальных работ по Новой и Новейшей истории Турции, иностранный член Болгарской АН (1969). В 1920 вступил на дипломатическую стезю, получив должность в полпредстве РСФСР в Грузии. Поступив на турецкое отделение Московского института востоковедения, проходил обучение без отрыва от службы (1923—1926). В 1933 М. сопровождал К. Е. Ворошилова во время его визита в Турцию во главе советской делегации, участвовавшей в праздновании 10-летия республики по особому приглашению Ататюрка . В 1936 М. — эксперт на конференции в Монтрё по вопросу о режиме Черноморских проливов. Покинув дипломатическую службу в 1938 с должности заместителя начальника 1-го Восточного отделения Народного комиссариата иностранных дел (НКИД), продолжал консультировать его как крупный специалист по Ближнему Востоку, выступал в печати по актуальным проблемам международных отношений и ближневосточной политики СССР. Уже работая в Академии наук (АН) СССР (сначала в Институте истории, 1941–1965, затем Институте востоковедения, 1966—1976), М. участвовал в качестве эксперта-консультанта НКИД в Тегеранской (1943) и Ялтинской конференциях (1945).

В 1939 М. защитил кандидатскую диссертацию по проблеме национально-освободительного движения в Турции, а уже в 1943 — докторскую на тему «Мустафа-паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX в.». Работы М. внесли существенный вклад в изучение истории поздней Османской империи, кемалистской Турции и советско-турецких отношений. М. стал одним из родоначальников комплексного изучения османской истории с привлечением результатов изысканий арабистов, кавказоведов, балканистов, иранистов и других специалистов по Ближнему и Среднему Востоку. М. — автор одной из первых научных биографий Ататюрка, фрагменты которой были опубликованы уже посмертно. М. был крупным организатором науки, в Институте истории АН СССР возглавлял работу (с 1957 по 1965) по изданию 10-томной «Всемирной истории», был вице-президентом Международной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (основана в 1963), председателем Балканской секции Национального комитета историков СССР.

Успешно сочетал практическую и научно-просветительскую деятельность: читал лекции на Курсах дипломатических работников, в Высшей партийной школе, в Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ), с 1937 — в МГУ, сначала на историческом факультете, а с 1956 — в Институте восточных языков (ИСАА МГУ). В 1945 выдвинул ряд прорывных инициатив по развитию востоковедного образования, выступил за его восстановление в вузах Казани, Иркутска, Владивостока, Тбилиси, Ташкента и создание спецшкол с изучением восточных языков при МГУ и ЛГУ. Среди учеников М. — известные туркологи М. С. Лазарев, М. С. Мейер, С. В. Орешкова, Э. Ю. Гасанова, Н. Тодоров. Научное наследие М. включает около 180 опубликованных работ и входит в золотой фонд отечественного востоковедения.

Осн. соч.: Турция. М., 1937 (под псевдонимом А. Мельник); Мустафа паша Байрактар. М.–Л., 1947; Ближний Восток после первой мировой войны (1918—1923): Севр и Лозанна. М., 1945; Краткая история Турции. М., 1948; Очерки новейшей истории Турции. М.–Л., 1948; Чанакский кризис и вопросы о проливах. М., 1966; Турция: Актуальные проблемы новой и новейшей истории. М., 1983.

Лит. : Лазарев М. С. Уроки профессора А. Ф. Миллера // Народы Азии и Африки. 1979. № 4. С. 128—133; От Стамбула до Москвы: Сборник статей в честь 100-летия профессора А. Ф. Миллера. М., 2003; Лазарев М. С., Мейер М. С. Анатолий Филиппович Миллер // Портреты историков. Т. 4. М., 2004. С. 303—311. П. В. Шлыков.