КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СССР

Программа по освоению космического пространства, осуществлявшаяся СССР с 1955 по 1991 год.

Космическая программа СССР стартовала в 1955 году с началом практической реализации замысла по запуску в космос первого искусственного спутника Земли и созданием Министерства общего машиностроения (МОМ). Космическая программа действовала около 35 лет до самого распада Советского Союза. За этот период она достигла таких успехов, как запуск первого и второго искусственных спутников земли (второй – с живым существом на борту) в 1957 году, первый в мире полёт человека в космос в 1961 году, первый выход человека в открытый космос в 1965 году.

Ретроспектива и предпосылки создания программы

Основу разработок по ракетной технике и будущей космической программы СССР составили исследования К. Э. Циолковского, Н. И. Кибальчича, И. В. Мещерского, Ф. А. Цандера, Ю. В. Кондратюка и других российских и советских учёных. Первой в СССР научно-исследовательской и опытно-конструкторской организацией по разработке ракет стала Газодинамическая лаборатория (ГДЛ), организатором которой стал инженер-химик Н. И. Тихомиров. ГДЛ покровительствовал начальник вооружений РККА М. Н. Тухачевский. Он же оказывал поддержку Ленинградской и Московской группам изучения реактивного движения (ГИРД). При помощи Тухачевского в 1933 году в Москве был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), созданный на базе ГДЛ и Мосгирд. В работе вышеназванных организаций принимал участие будущий академик С. П. Королёв и многие другие специалисты. После ареста Тухачевского в 1937 году многие советские ракетчики разделили его судьбу. В 1938 году РНИИ прекратил все работы со сроком завершения более трёх лет, сосредоточившись на разработке реактивных снарядов и ракетных ускорителей для самолётов.

Заострить внимание на ракетах дальнего действия советское руководство заставило применение вооружёнными силами нацистской Германии баллистической ракеты A-4, более известной как V-2 («Фау-2»). Энтузиасты в области ракетостроения были привлечены к масштабной государственной ракетной программе. В 1944–1945 годах в стране формировались группы специалистов для изучения немецких трофейных материалов по ракете V-2. После победы во Второй мировой войне как СССР, так и его бывшие союзники по Антигитлеровской коалиции приступили к активной работе над созданием собственного ракетного оружия, причём преимущество было в руках США, сумевших заполучить несколько готовых «Фау» и привлечь к сотрудничеству многих немецких учёных. Понимая важность нового оружия, советское руководство не жалело средств на работу в этом направлении. За освоение баллистических ракет взялся нарком вооружений Д. Ф. Устинов, в годы войны отвечавший за выпуск артиллерийских систем. 13 мая 1946 года Совет Министров СССР утвердил государственную ракетную программу. В Министерстве вооружений была создана головная организация по разработке жидкостных ракет – НИИ-88 на базе артиллерийского завода № 88 в Калининграде Московской области. Для отработки методов приёмки, испытания и применения ракетного оружия в рамках Министерства вооружённых сил СССР был сформирован военный НИИ-4, а в Астраханской области появился Государственный центральный полигон в районе села Капустин Яр. Первая эксплуатационная ракетная часть («бригада особого назначения») была создана на базе полка реактивных миномётов. Административное руководство работами осуществлял Комитет по ракетной технике (впоследствии Специальный комитет № 2) при Совете Министров СССР во главе с Г. М. Маленковым. По линии МГБ СССР разработку ракет дальнего действия курировал заместитель Л. П. Берии Седов.

Запуск непилотируемых аппаратов

В 1952 году начался процесс эскизного проектирования первой двухступенчатой ракеты межконтинентальной дальности Р-7. В сентябре 1953 года конструктор ракеты С. П. Королёв высказался в Комитете № 2 о включении в программу создания Р-7 работ по искусственному спутнику Земли. 26 мая 1954 года он представил Д. Ф. Устинову докладную записку с предложением создать научный спутник массой 2-3 т, возвращаемый спутник, спутник для длительного пребывания 1-2 человек, орбитальную станцию с регулярным сообщением с Землёй. Инициативы Королёва не находили отклик до тех пор, пока о необходимости запуска искусственного спутника не заговорило мировое научное сообщество. В октябре 1954 года оргкомитет Международного геофизического года призвал ведущие мировые державы рассмотреть возможность запуска в 1955 году искусственных спутников Земли для проведения научных исследований. 29 июля 1955 года с обещанием запустить спутник выступил президент США Д. Эйзенхауэр, а уже на следующий день с аналогичным обещанием выступила советская сторона. 30 января 1956 года Совет Министров принял постановление о создании геофизического искусственного спутника земли и его запуске в 1957 году. В августе 1956 года из состава НИИ-88 выделилось опытно-конструкторское бюро № 1 по ракетной технике во главе с С. П. Королёвым. В ОКБ-1 появился проектный отдел для разработки будущего спутника под руководством М. К. Тихонравова. Технические предложения по реализации различных космических проектов вырабатывались в ОКБ-1, после чего передавались на утверждение в вышестоящие инстанции. Научную экспертизу проектов осуществляла Специальная Комиссия АН СССР во главе с М. В. Келдышем.

Если до середины 1950-х годов советские ракеты были одноступенчатыми, то в 1957 году с нового космодрома в Байконуре успешно стартовала боевая межконтинентальная многоступенчатая баллистическая ракета «Р-7». Длиной около 30 м и весом около 270 т, ракета состояла из четырёх боковых блоков первой ступени и центрального блока с собственным двигателем, служившего второй ступенью. При старте все двигатели включались одновременно и развивали тягу около 400 т. После выработки топлива блоки первой ступени отбрасывались, а двигатели второй ступени – продолжали работать дальше. В октябре 1957 года именно «Р-7» вывела на орбиту первый в истории искусственный спутник Земли, дав старт эре космонавтики. Позднее эта ракета была модифицирована и превращена в трёхступенчатую.

Первый спутник представлял собой небольшой шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг. Внутри его конструкции находились два радиопередатчика и источник питания. Второй спутник был запущен в космос уже через месяц, в ноябре 1957 года. Он весил 508,3 кг и был оснащён герметической кабиной, в которой находилась собака Лайка – первое живое существо, покинувшее пределы Земли. В мае 1958 года на околоземную орбиту вышел третий спутник. Длина его составляла 3,5 м, диаметр — 1,5 м, а вес — 1327 кг, из которых 968 кг приходилось на научную аппаратуру. Конструкция этого спутника прорабатывалась значительно тщательнее, чем в двух предыдущих случаях. Он был оснащён не только бортовым источником питания, но и солнечной батареей, благодаря чему эксплуатировался гораздо дольше своих предшественников. Спутник находился в полёте 691 день, и последний сигнал с него был принят в 1960 году, в разгар реализации другой космической программы – по исследованию Луны. В январе 1959 года в сторону спутника Земли ушла автоматическая станция «Луна-1». В сентябре и октябре были запущены станции «Луна-2» и «Луна-3» соответственно. Первая доставила на поверхность спутника Земли вымпел с изображением советского герба, а вторая – впервые в истории сфотографировала невидимую сторону Луны.

В 1959–1960 годах к работам по космической тематике подключились СКБ-458 во главе с М. К. Янгелем и ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея. Расширение космической деятельности провоцировало конкуренцию между конструкторами, в виду чего в 1961 году на НИИ-88 были возложены функции «головного научного учреждения», обеспечивающего внутриведомственную экспертизу.

Разработка пилотируемых космических программ

От автоматических полётов Королёв и его коллеги перешли к подготовке пилотируемого полёта. Для этой цели была разработана ракета-носитель «Восток», началось конструирование одноимённого космического корабля. Главной проблемой была выработка надёжной методики возвращения аппарата на Землю. Прежде чем добиться желаемого результата, понадобилось семь раз запустить «Восток» в автоматическом режиме. 12 апреля 1961 года состоялся первый в истории полёт человека в космос: на корабле «Восток-1» космонавт Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли и благополучно вернулся. Весь полёт продолжался 108 минут. За это достижение Королев получил вторую звезду Героя Социалистического труда. В последующие годы под его руководством было осуществлены новые старты: в августе 1961 года в космос отправился «Восток-2», пилотируемый Г. Титовым, ещё через год – сразу два корабля «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые Николаевым и Поповичем, в июне 1963 года – «Восток-5» и «Восток-6» с Быковским и Терешковой. В октябре 1964 года на орбиту вышел многоместный «Восход-1» сразу с тремя космонавтами на борту, а в марте 1965 года, в ходе полёта «Восхода-2», впервые в истории был осуществлён выход человека в открытое космическое пространство (это сделал космонавт А. А. Леонов). Всего при жизни Королёва на его космических кораблях побывало одиннадцать человек. Конструктором и группой координируемых им учреждений были сконструированы космические аппараты серий «Венера», «Марс», «Зонд», искусственные спутники Земли серий «Электрон», «Молния-1», «Космос», разработан космический корабль «Союз».

В 1965 году с космодрома Байконур были запущены ракеты-носители «УР-500» с советскими спутниками «Протон» (в июле) и «Протон-2» (в ноябре). В 1968 году ракета-носитель «Протон-К» с разгонным блоком «Д» вывела на траекторию полёта к Луне советский беспилотный корабль «Зонд-4». Тот совершил облёт Луны и возвратился к Земле. В том же году аналогичный путь проделали «Зонд-5», на борту которого находились живые существа: черепахи, плодовые мушки, черви, растения, бактерии, и «Зонд-6». В ходе обоих полётов были сделаны фотоснимки поверхности Луны. В 1969 году Луну облетел космический корабль «Зонд-7».

Если в США космическая программа ещё в 1958 году была разделена на военную и гражданскую, то в СССР вся деятельность по освоению космоса проходила в едином русле. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и производство велись предприятиями оборонно-промышленного комплекса, объединёнными в 9 министерств, подведомственных Военно-промышленной комиссии (ВПК) Совета Министров СССР. Приёмка и эксплуатация техники находились в ведении Министерства обороны, а осуществлялись Главным управлением космических средств Минобороны СССР (ГУКОС), известным также как Управление начальника космических средств (УНКС). Работу ВПК и Министерства обороны, в свою очередь, контролировали оборонный отдел ЦК КПСС и секретариат ЦК. Из министерств «оборонной девятки» головным по созданию ракетно-космической техники было Министерство общего машиностроения (МОМ), чьи предприятия занимались разработкой и выпуском ракет, ракетных двигателей и космических аппаратов. Остальные министерства ВПК занимались поставками комплектующих изделий, приборов или систем.

УНКС, созданное в 1960-х годах, объединило все ведомства, не относящиеся непосредственно к несению боевого дежурства, включая полигоны Байконур и Плесецк. Подчинённые начальнику космических средств «космические части» осуществляли предстартовую подготовку и запуск космических аппаратов, а также контролировали их на орбите. Боевые космические системы в ведение УНКС не входили.

Научную сторону космических исследований координировал Межведомственный научно-технический совет по космонавтике, во главе которого стоял президент АН СССР. Роль головного НИИ по научным исследованиям космоса играл созданный в середине 1960-х годов Институт космических исследований. В области планетологии ему составлял конкуренцию Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ). Медико-биологическими исследованиями занимался сначала Государственный научно-испытательный институт авиационной и космической медицины, а затем, с 1970-х годов, Институт медико-биологических проблем при 3-м Главном управлении Минздрава СССР.

Космическая программа СССР в 1970-х – 1980-х годах

В 1970 году с Байконура на траекторию полёта к Луне были выведены автоматические межпланетные станции «Луна-16» и «Луна-17», на борту последней находился аппарат «Луноход-1». В конце 1971 года спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхности Марса. Спустя полторы минуты после посадки станция начала передавать на Землю видеосигналы. В 1987 году с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Энергия», а в 1988 году – ракета-носитель «Энергия-Буран», выведшая на околоземную орбиту многоразовый корабль «Буран». Это устройство впервые в мире осуществило автоматическую посадку на Землю и по многим показателям существенно превзошло американские аналоги космической техники.

Вопрос о реорганизации советской космонавтики поднимался ещё в конце 1960-х годов, однако реальные изменения в этом направлении появились уже после перестройки. В октябре 1985 года было учреждено «Главное управление по созданию и использованию космической техники в интересах народного хозяйства, научных исследований и международного сотрудничества в мирном освоении космоса» (Главкосмос СССР). За рубежом это учреждение восприняли как аналог НАСА. Первоочередной задачей Главкосмоса стал поиск иностранных клиентов для коммерческого использования РКТ, то есть запусков иностранных спутников советскими носителями и полётов иностранных космонавтов на советских кораблях. В 1988 году деятельность МОМа перестала быть государственной тайной. Министерства «оборонной девятки» до 1991 года оставались нетронутыми, не считая слияния Минсредмаша и Минатомэнерго в Минатомэнергопром (это было связано с Чернобыльской катастрофой).

Начало радикальных экономических преобразований в стране ухудшило положение оборонной отрасли. Космическая программа оказалась и в сложном политическом положении: прежде служившая показателем преимущества социалистического строя перед капиталистическим, с приходом гласности она обнаружила свои недостатки. В 1990 году Верховный Совет СССР сократил расходы на космонавтику на 10%, а на 1991 год оставил на прежнем уровне, что в сопоставимых ценах означало падение на 35%. К концу 1991 года управление космической программой вместе со всей прежней структурой государственного управления прекратила существование. Министерства оборонно-промышленного комплекса были расформированы.