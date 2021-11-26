КАЖДАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (ПЕЙСАХОВИЧ)

Каждан, Александр Петрович (Пейсахович) (03.09.1922, Москва — 29.05.1997, Вашингтон) — советский, затем американский, историк-византинист.

Работал с 1956 по 1978 в Институте истории АН СССР (ныне Институт всеобщей истории РАН), с 1978 — в научном центре Дамбартон Оукс (Вашингтон, США).

Учился на истфаке МГУ (завершил учебу в эвакуации в Уфе в 1942 экстерном). Занимался медиевистикой под руководством акад. Е. А. Косминского (аспирантура Института истории АН СССР, 1943). В кандидатской диссертации (1946) были исследованы аграрно-правовые отношения в палеологовской Византии, на ее основе создана первая монография — «Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв. (М., 1952). После окончания аспирантуры был вынужден работать в вузах Иванова, Тулы, Великих Лук. Докторская диссертация (1952, защищена в 1961 в ИИ АН СССР) издана монографически («Деревня и город в Византии IX—X вв.» М., 1960). В 1950-е был автором и соавтором ряда публикаций византийских источников и учебных пособий. Участвовал в написании академического трехтомника «История Византии».

Основная проблематика работ 1950-х — начала 1960-х — социально-экономическая и политическая история Византии, Балкан, средневековой Европы; вопросы истории христианства, религии, проблемы методики исторического исследования и преподавания. Но в середине 1960-х — начале 1970-х в связи с ростом интереса исследователя к историко-антропологической проблематике основными в его научной жизни становятся сюжеты по истории культуры, литературоведению, искусствознанию, философии и эстетике, а также социолого-просопографические исследования. К. в своих трудах выстраивает модель византийской цивилизации, составляющей особо структурированный комплекс историко-культурных проблем, связанных прежде всего с положением человека в мире и отображающих реакцию человека на вызовы времени. Своеобразный византийский индивидуализм, акорпоративизм социальных связей, номинальный континуитет античных форм при сущностном дисконтинуитете социокультурных феноменов цивилизации создавали специфику византийского мира, постоянно развивавшегося и менявшегося в своем облике.

Эти фундаментальные соображения зиждятся на многочисленных специальных исследованиях К., строго опирающихся на тексты источников при умелом применении методологии, разрабатываемой автором в зависимости от исследуемой проблемы и круга источников. Так появляются статьи практически по всем сторонам византийской жизни — от религии и православных норм христианства до изучения корпоративности монастырской жизни, от индивидуализма ведения византийского сельского хозяйства и городского ремесла и торговли — до причин упадка городов и их нового возрождения, от традиционализма форм образования до активизации оригинальных принципов авторского творчества, от авторитаризма власти до коллапса потестарных структур государства.

Многочисленные работы по истории и практике взаимоотношений власти и общества в Византии были обобщены в совместной с Дж. Констейблом книге (People and Power in Byzantium: An Introduction to Mo dern Byzantine Studies. Washington, 1982); по литературе — в соавторстве с С. Франклином (Studies on By zantine Literature of the 11th and 12th Centuries. Cambridge—New York—Paris, 1984), где читатель знакомится с глубоким анализом творчества крупнейших византийских авторов — Никиты Хониата, Михаила Пселла, Евстафия Солунского и др. Этот период вообще у ученого очень плодотворен: через год выходит книга в соавторстве с А. Эпштейн (Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. Berkeley—Los Angeles—London, 1985).

Совместно с А. М. Талбот и другими руководил фундаментальным проектом — «Оксфордский словарь Византии» (The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. by A. Kazhdan with A. M. Talbot, A. Cutler, T. E. Gregory, N. P. Sevcenko. 3 vols. New York—Oxford, 1991), где К. сам написал почти две тысячи статей. Признанием заслуг К. может считаться публикация сборника в серии «Variorum» ( Authors and Texts in Byzantium. Aldershot, 1993).

Издание «Истории византийской литературы» (A History of Byzantine Literature. 2 vols. Athens, 1999—2006; История византийской литературы / Пер. с англ. 2 т. СПб., 2002—2012) обобщает достижения мирового византийского литературоведения. К. интересна прежде всего медиевальная составляющая предмета изучения, сопоставление с художественными принципами средневекового Запада, выявление уникального, специфического в материале памятников, что так отделяет их от категории пресловутого ярлыка «византинизма». Художественность, авторская самобытность и искренность писателя, связанного со своим местом и временем жизни, при всем пиетете к античным традициям и стереотипам, оказывается в центре истории развития литературного процесса. Динамичность, эволюция, психологическая яркость и многоликость византийской литературы — то, что под пером К. свидетельствовало о предмете как о живой и творчески развивающейся материи.

Книги К. были переведены на итальянский, английский, немецкий, греческий и другие языки.

Осн. Соч.: Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв. М., 1952; Очерки истории Византии и южных славян (в соавт. с Г. Г. Литавриным). М., 1958 (2-е изд. СПб., 1998); Две византийские хроники Х в. (в соавторстве). Псамафийская хроника. М., 1959; От Христа к Константину. М., 1965; У стен Царьграда… М., 1965 (2-е изд.: В поисках минувших столетий. М., 2002); История Византии (соавтор колл. изд.; ред. 2-го т.). Т. 1—3. М., 1967; Византийская культура (Х—ХII вв.). М., 1968 Книга и писатель в Византии. М., 1973. Социальный. состав. господствующего. класса. Византии. ХI—ХI. вв. М., 1974;. Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в ХI—ХII вв. Ереван, 1975.

Лит.: Мир Александра Каждана. К 80-летию со дня рождения / Ред. А. А. Чекалова. СПб., 2003.

Библ.: Курышева М. А. Опыт библиографии печатных трудов Александра Петровича Каждана // Мир Александра Каждана. СПб., 2003. С. 538—617 (по 2002 г.).