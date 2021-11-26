КАРГЕР МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
КАРГЕР МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский археолог и искусствовед.
Учился в Самарском (1919-1922 годы) и Петроградском (1922-1923) университетах; ученик известных искусствоведов Д.В. Айналова и Н.П. Сычёва. После окончания аспирантуры преподавал в ЛГУ (в 1949-1973 годах заведующий кафедрой истории искусства и профессор); с 1937 года - в Академии художеств (один из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 года профессор, заведующий кафедрой русского искусства, с 1939 года заместитель директора по научной и учебной работе). В 1923-1930 годах работал в Русском музее. С 1929 года - в Государственной академии истории материальной культуры [Ленинградское отделение Института археологии (ЛОИА) АН СССР, в 1951-1974 годах руководитель группы славяно-русской археологии, в 1964-1971 годах заведующий ЛОИА]. Специалист по славяно-русской археологии (основные работы по древне-русским городам), истории древне-русской культуры и искусства (архитектура, настенная живопись). Руководитель археологических и реставрационных работ в Новгороде (1928-1936 годы), Киеве (1938-1952 годы), Переяславе-Хмельницком (1949 год), Галиче, Владимире-Волынском (1955-1956 годы), Полоцке, Турове, Новогрудке, Витебске (1955 год), Изяславле (1957-1964 годы). Каргер - создатель (наряду с Н.Н. Ворониным и П.А. Раппопортом) отечественной школы архитектурной археологии, среди его учеников: А.Н. Кирпичников, В.А. Булкин, О.М. Иоаннисян, Э.С. Смирнова, Т.В. Ильина. Государственная премия СССР (1952 год). Награждён орденом Ленина (1953 год).
Сочинения:
История культуры Древней Руси. М.; Л., 1951. Т. 2 (соавт.);
Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. М.; Л., 1958-1961. Т. 1-2;
Зодчество древнего Смоленска. (XII-XIII вв.). Л., 1964;
Памятники архитектуры Новгорода XI-XVII вв. Л.; М., 1966;
Новгород. 4-е изд. Л., 1980.