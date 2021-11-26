ГУМИЛЁВ Лев Николаевич

Историк, этнолог.

Сын поэтов Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой . Окончил исторический факультет ЛГУ (1946). Кандидатская диссертация: «Политическая история первого тюркского каганата (546-569 гг.)» (ЛГУ, 1948). Докторская: «Древние тюрки: История Средней Азии на грани древности и средневековья (VI-VII вв.)» (ЛГУ, 1961). Докторская диссертация: «Этногенез и биосфера Земли» (1974, доктор географических наук).

В 1930-е неоднократно подвергался аресту и заключению (1935, 1938-43). Участник Великой Отечественной войны (1944-45). Арестован и заключен в лагеря (1949-56). Научный сотрудник Эрмитажа (1956-62). Научный сотрудник НИИ географо-экономический институт ЛГУ (с 1962).

Разработал оригинальную концепцию этногенеза, который связывал с биосферой Земли. Ключевым понятием концепции является пассионарность, то есть повышенная активность (в том числе и творческая), уровень которой и определяет фазы этногенеза и место этноса в мире. Внес заметный вклад в изучение истории кочевников.

Призывал отказаться от европоцентризма и называл себя «последним евразийцем », считая, что Евразия является особым цивилизационным пространством. Через призму этих теорий рассматривал русскую историю. Отрицал, что подчинение русских земель монголо-татарам было игом, доказывая, что это защитило русский этнос от поглощения западной культурой.

Сочинения:

Хунну: Срединная Азия в древние времена. М., 1960;

Открытие Хазарии: (Историко-географический этюд). М., 1966;

Древние тюрки. М., 1967;

Поиски вымышленного царства: (Легенда о государстве пресвитера Иоанна). М., 1970;

Хунны в Китае: Три века войны Китая со степными народами. М., 1974;

Этногенез и биосфера Земли. 2 изд. испр. и доп. Л., 1989;

Древняя Русь и Великая степь. М., 1989;

География этноса в исторический период. Л., 1990;

От Руси к России. М., 1992;

Зигзаг истории / Этносфера: История людей и история природы. М., 1993.