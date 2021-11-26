ГАБРИЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ГАБРИЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - российский историк и теоретик изобразительного искусства, переводчик.
Доктор искусствоведения (1941 год). Член-корреспондент АА СССР (1941-1955 годы). Сын Г. Н. Габричевского. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1916 год), учился в Мюнхенском университете у П. Франкля (1914 год). С 1921 года года работал в Институте художественной культуры и РАХН-ГАХН. Преподавал в Московском университе (1918-1925 годы, 1943-1944 годы, 1950-1952 годы), во Вхутемасе - Вхутеине (1925-1926 годы), МАРХИ (1944-1947 годы), профессор (с 1940 года) Института аспирантуры АА СССР.
Один из наиболее значительных теоретиков искусства в отечественном искусствознании, разрабатывал проблемы морфологии пространственных искусств. Историк, теоретик и популяризатор классической традиции в искусстве, повлиял на формирование высокого стиля в московской архитектуре 1930-1940-х годов и становление отечественной школы историков искусства итальянского Возрождения. Переводил, редактировал и комментировал теоретические труды архитекторов и художников Л. Б. Альберти, Дж. Вазари, Витрувия, Дж. да Виньолы, Леонардо да Винчи, А. Палладио и др., а также художественные произведения писателей итальянского Возрождения.
Сочинения:
Теория и история архитектуры: Избр. соч. К., 1993;
Морфология искусства. М., 2002.