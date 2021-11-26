ГАБРИЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

ГАБРИЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - российский историк и теоретик изобразительного искусства, переводчик.

Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1941 год). Член-корреспондент АА СССР (1941-1955 годы). Сын Г. Н. Габ­ри­чев­ско­го. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1916 год), учил­ся в Мюн­хен­ском университете у П. Франк­ля (1914 год). С 1921 года года ра­бо­тал в Институте ху­дожественной куль­ту­ры и РАХН-ГАХН. Пре­по­да­вал в Московском университе (1918-1925 годы, 1943-1944 годы, 1950-1952 годы), во Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1925-1926 годы), МАРХИ (1944-1947 годы), профессор (с 1940 года) Института ас­пи­ран­ту­ры АА СССР.

Один из наи­бо­лее зна­чительных тео­ре­ти­ков искусства в отечественном ис­кус­ст­во­зна­нии, раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы мор­фо­ло­гии про­стран­ст­вен­ных ис­кусств. Ис­то­рик, тео­ре­тик и по­пу­ля­ри­за­тор клас­сической тра­ди­ции в искусстве, по­вли­ял на фор­ми­ро­ва­ние вы­со­ко­го сти­ля в московской ар­хи­тек­ту­ре 1930-1940-х годов и ста­нов­ле­ние отечественной шко­лы ис­то­ри­ков искусства итальянского Воз­ро­ж­де­ния . Пе­ре­во­дил, ре­дак­ти­ро­вал и ком­мен­ти­ро­вал тео­ре­тические тру­ды ар­хи­тек­то­ров и ху­дож­ни­ков Л. Б. Аль­бер­ти, Дж. Ва­за­ри , Вит­ру­вия, Дж. да Винь­о­лы, Ле­о­нар­до да Вин­чи, А. Пал­ла­дио и др., а так­же ху­дожественные про­из­ве­де­ния пи­са­те­лей итальянского Воз­ро­ж­де­ния.

Сочинения:

Тео­рия и ис­то­рия ар­хи­тек­ту­ры: Избр. соч. К., 1993;

Мор­фо­ло­гия ис­кус­ст­ва. М., 2002.

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