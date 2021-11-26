ЕРНШТЕДТ ПЁТР ВИКТОРОВИЧ
ЕРНШТЕДТ ПЁТР ВИКТОРОВИЧ - российский востоковед, член-корреспондент АН СССР.
Сын В.К. Ернштедта. Окончил классическое отделение историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета (1913). Кроме классических языков, изучал древнееврейский, арамейский, ассирийский, сирийский, санскрит, древнеперсидский, осетинский и арабский языки. В качестве диссертационной темы избрал описание цаконского наречия новогреческого языка, однако исследовательскую поездку в Грецию пришлось прервать из-за войны (1914). Вёл педагогическую и научную работу в ЛГУ (профессор с 1939), Эрмитаже, Ленинградском отделении Института языкознания (1950-1954) и др. Ведущее место в научной деятельности Ернштедта занимало издание греческих и коптских папирусов. Описал собрания коптских папирусов Эрмитажа и ГМИИ имени А.С. Пушкина. Занимался изысканиями по истории греческого языка античного и византийского периодов и по коптологии. Автор «Исследований по грамматике коптского языка» (изданы в 1986 году).
Сочинения:
Египетские заимствования в греческом языке. М.; Л., 1953;
Коптские тексты Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М.; Л., 1959;
Коптские тексты Государственного Эрмитажа. М.; Л., 1959.