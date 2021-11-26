ДОЛИДЗЕ ИСИДОР САМСОНОВИЧ

ДОЛИДЗЕ ИСИДОР САМСОНОВИЧ - грузинский юрист, историк права , археограф, общественный деятель, академик Академии наук Грузинской ССР (1960 год), заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1963 год).

Учился на юридическом факультете Тифлисского (Тбилисского) государственного университета (ТГУ) (1933-1936 годы), в Свердловском юридическом институте (1936-1938 годы). С 1940 года преподавал в Тбилисском государственном университете. В 1941 году под руководством профессора С. Юшкова защитил кандидатскую диссертацию «Крепостное право в Грузии по уложению Вахтанга VI». Научным консультантом Долидзе был академик И. А. Джавахишвили. Декан юридического факультета и заведующей кафедрой государства и права Тбилисского государственного университета (1947-1948 годы), в 1949-1952 годах занимал должность начальника Управления по делам искусств при Совете министров Грузинской ССР, Председатель Верховного суда Грузинской ССР (1954-1957 годы). В 1957 году получил докторскую степень. Секретарь Центрального комитета Комунистической партии Грузинской ССР (1957-1960 годы).

В 1960-1966 годах был вице-президентом Академии наук Грузинской ССР. Депутат Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 5-го созыва (1958-1962 годы) и Грузинской ССР 3-4-го созывов (1951-1958 годы). Член Археографического комитета при Отделении языка и литературы Академии наук Грузинской ССР (1966-1982 годы), член ученого совета Главного архивного управления при Совете министров Грузинской ССР (1977-1982 годы), член главной редколлегии Грузинской советской энциклопедии. Долидзе был одним из инициаторов создания Института рукописей Корнелия Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР и сектора права Института экономики и права Академии наук Грузинской ССР (1967 год).

Труды Долидзе посвящены проблемам истории грузинского права - как светского, так и церковного. Долидзе были исследованы важнейшие исторические и источниковедческие вопросы, связанные с правовыми институтами средневековой Грузии. Этим проблемам посвящены его фундаментальные труды «Древнее грузинское право» (1953 год), «Право Георгия Блистательного» (1957 год), «Законы Вахтанга VI» (1981 год) и другие.

Глубокие познания всеобщей истории права и владение несколькими иностранными языками позволили Долидзе переводить на грузинский язык важнейшие памятники восточного и западноевропейского права. Публикации Долидзе сопровождал исследованиями и комментариями, до него подобная работа в Грузии никем не проводилась.

На протяжении более чем 20 лет Долидзе занимался разработкой методологии издания древних памятников грузинского права. В его научном наследии особое место занимает критическое издание «Памятники грузинского права» в 8 томах (1963-1985 годы), большинство источников в котором было исследовано и опубликовано впервые. В предисловии к первому тому Долидзе отмечал, что «исследование и изучение права любого народа должно начинаться с критического изучения текстов юридических памятников и установления юридической терминологии. Это является главным и первейшим условием» (ПГП. 1963. Т. 1. С. 24). третий том «Памятников...» полностью посвящен церковно-правовым документам.

Сочинения:

Памятники раннефеодального права. Тбилиси, 1950 год(на грузинском языке);

Древнегрузинское право. Тбилиси, 1953 год (на грузинском языке);

Судебник Георгия Блистательного. Тбилиси, 1957 год (на грузинском языке);

Обычное право Грузии. Тбилиси, 1960 год (нагрузинском языке);

Древневосточное право. Тбилиси, 1960 год (на грузинском языке);

Судебник Бека и Агбуга. Тбилиси, 1960 год (на грузинском языке);

Средневековое право. Тбилиси, 1962 год. Т. 2: Эпоха развитого феодализма XI-XIV вв.;

К восстановлению одного фрагмента в Судебнике Вахтанга VI // Сабчота Самартали (Советское право). 1967. № 4. С. 58-63 (на груз. яз.);

Один эпизод из истории Сацициано (княжества Цицишвили) // Изв. АН ГССР: Серия философии, психологии, экономики и права. Тбилиси, 1973. № 4. С. 143-159;

Е. Такаишвили о распорядке царского двора в Др. Грузии // Там же. 1977. № 3. С. 150-154;

Библейский источник груз. версии законов Моисея // Там же. 1978. № 2. С. 168-175;

Большой Номоканон и Руис-Урбнисское Уложение // Там же. 1981. № 4. С. 95-103.

Издания:

Памятники груз. права / Изд., исслед., словарь: И. С. Долидзе. Тбилиси, 1963-1985. Т. 1-8 (на груз. яз.);

Законы Вахтанга VI: Судебник. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.);

Хизанашвили (Урбнели) Н. Избр. юрид. сочинения / Изд., биогр. мат-л, примеч.: И. С. Долидзе. Тбилиси, 1982 (на груз. яз.).