ДАНДАРОН БИДИЯ ДАНДАРОВИЧ
ДАНДАРОН БИДИЯ ДАНДАРОВИЧ - российский буддолог и тибетолог, религиозный деятель.
Получил традиционное буддийское образование, обучаясь в дацане, в т. ч. у своего отца - бурятского религиозного поэта и философа ламы Агвана Силнама Тузол Доржи Шоба (Бадмаева). Ученик известного йога-созерцателя Лубсан Сандана Цыденова (около 1841-1922 годов), основателя «балагатского движения» в Бурятии, реформатора буддизма. В 1920 году Дандарон был объявлен его духовным преемником. В 1934 году Дандарон поступил в Ленинградский инчтитут авиационного приборостроения, одновременно обучаясь тибетскому языку на восточном факультете ЛГУ и у известного буддийского религиозного деятеля А. Доржиева. В 1937 году арестован по ложному обвинению и приговорён к расстрелу, заменённому 25 годами лагерей. В заключении продолжил своё философское и религиозное образование. В 1943 году освобождён по состоянию здоровья, в 1948 году повторно арестован, реабилитирован в 1956 году. Был в числе авторов письма на имя И.В. Сталина о содействии восстановлению буддийских дацанов в Бурятии. В 1957-1972 годах сотрудник Бурятского института общественных наук (БИОН). В 1972 году Дандарон был вновь арестован за «антисоветскую» религиозую деятельность. Скончался в заключении.
Первый систематический труд по философии - «Необуддизм» - Дандарон написал в лагере. В своей основной работе - «Мысли буддиста» (1970), - охарактеризованной специалистами как «философская энциклопедия для европейцев», Дандарон излагает собственные философские взгляды, сформировавшиеся в значительной степени под влиянием буддийской философской школы виджнянавадинов-йогачаров (смотри Йогачара). Согласно Дандарону, особенность его философской концепции заключалась в том, что она имеет значение только в качестве подхода к практике. В то же время поступательное совершенствующееся развитие мира, по Дандарону, следует рассматривать неразрывно с процессом совершенствования личности и сознания практикующего. В лагере Дандарона была начата «Чёрная тетрадь» - последний философский труд, отражающий буддийские представления о современном мире. В этой работе Дандарон, как и в «Мыслях буддиста», пытается переосмыслить историю европейской культуры, науки и философии в контексте буддийского мировоззрения.
Дандарон - автор ряда трудов в области тибетского и монгольского источниковедения и буддологии - «Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятии» (1960-1965 годы), «Источник мудрецов: Парамита и мадхьямака» (1968), а также перевода с тибетского языка книги «История Кукунора. Сочинение Сумба-хамбо» (1972). Совместно с Б.В. Семичовым и Ю.М. Парфионовичем подготовил и издал «Тибетско-русский словарь» (1968). В конце 1950-х годов вместе с Ю.Н. Рерихом участвовал в разработке перспективного плана буддологических исследований в СССР.
Сочинения:
Aginsky monastery // Encyclopedia of Buddhism. Ceylon, 1961;
99 писем о буддизме и любви, 1956-1959. СПб., 1995;
Буддизм: Сборник статей. СПб., 1996;
Мысли буддиста. «Черная тетрадь». СПб., 1997.