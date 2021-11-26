АРЦИХОВСКИЙ АРТЕМИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Археолог.

Окончил факультет общественных наук МГУ (1925). Кандидатская диссертация : «Курганы вятичей» (РАНИОН, 1929). Докторская : «Древнерусские миниатюры как исторический источник» (МГУ, 1940).

Сотрудник Государственного исторического музея (1925-29). Ассистент (1927), доцент (1929-36), профессор (1937), заведующий кафедрой археологии (1939-1978), декан исторического факультета (1952-57) МГУ. Научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий сектором полевых исследований Института истории материальной культуры (Института археологии) АН СССР (1931-1960). Начальник Новгородской археологической экспедиции (1929-62). Главный редактор журнала «Советская археология» (1957-78). Член-корр. АН СССР (1960).

Автор первых советских пособий и учебников по археологии: «Введение в археологию» (издавался – 1938, 1940, 1941, 1947), «Основы археологии» (издавался – 1950, 1954, 1955).

Один из основоположников археологии средневековой Руси. Много сделал для отстаивания самостоятельного статуса археологии в системе исторических дисциплин. Под его руководством в Новгороде была найдена первая берестяная грамота .

Библиография:

Артемий Владимирович Арциховский: Биобиблиографический указатель. М., 1973.

Сочинения:

Курганы вятичей. М., 1930;

Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944;

Новгородские грамоты на бересте. Т. 1–6. М., 1953-1963.